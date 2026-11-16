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Revolut, pusă sub administrare judiciară în Italia. Tranzacții suspecte de aproape 42 de milioane de euro, descoperite de anchetatori

Un tribunal din Milano a decis plasarea Revolut sub administrare judiciară timp de un an, după ce a constatat deficiențe grave în sistemele de prevenire a spălării banilor. Potrivit anchetatorilor, persoane suspectate sau condamnate pentru infracțiuni au folosit conturile băncii pentru a ascunde aproape 42 de milioane de euro.
Revolut, pusă sub administrare judiciară în Italia. Tranzacții suspecte de aproape 42 de milioane de euro, descoperite de anchetatori
Sursa: Hepta
Victor Dan Stephanovici
16 nov. 2026, 12:35, Economic
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Decizia vizează Revolut Bank UAB, entitatea înregistrată în Lituania prin care banca digitală operează și pe piața italiană, potrivit Reuters. Judecătorii susțin că mecanismele interne de control au permis unor persoane implicate în activități infracționale să transfere bani fără ca tranzacțiile suspecte să fie semnalate autorităților.

Tranzacții de 42 de milioane de euro și nicio raportare din partea Revolut

Documentele instanței arată că 24 de persoane cercetate sau condamnate pentru infracțiuni, inclusiv spălare de bani și asociere mafiotă, au folosit conturi Revolut pentru operațiuni financiare în valoare totală de 41,9 milioane de euro, între 2021 și 2026. În aceeași perioadă, alte instituții bancare au transmis 265 de raportări privind tranzacții suspecte legate de aceste persoane. Revolut nu a transmis niciuna, potrivit hotărârii. Anchetatorii consideră că lipsa verificărilor adecvate a favorizat folosirea serviciilor bancare pentru ascunderea fondurilor. Revolut nu este însă cercetată penal în acest dosar. Autoritățile italiene îi reproșează neglijența în aplicarea procedurilor obligatorii împotriva spălării banilor.

Ce se întâmplă cu banii clienților, inclusiv din România

Administrarea judiciară nu echivalează cu falimentul sau cu preluarea băncii de către stat. Doi administratori desemnați de tribunal vor supraveghea activitatea sucursalei italiene și vor verifica îmbunătățirea controalelor interne. Revolut trebuie să aplice un plan de remediere care cuprinde 15 măsuri. Serviciile bancare obișnuite urmează să funcționeze normal, fără întreruperi anticipate pentru clienții din Italia. Decizia nu se extinde asupra operațiunilor Revolut din România, unde banca a depășit în septembrie pragul de cinci milioane de clienți persoane fizice.

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