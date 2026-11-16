Posibilă fraudă de peste 2,1 milioane de lei cu TVA. Două firme din București, controlate de aceeași persoană, în atenția inspectorilor fiscali

Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), verificările au pornit de la o societate din Capitală care a solicitat rambursarea TVA pentru luna august 2026, în valoare totală de 2.100.650 de lei.

În urma analizei de risc, inspectorii au constatat că 1.744.402 lei din suma solicitată proveneau din 16 facturi emise de o altă societate din București, care are ca obiect de activitate lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Verificările preliminare au scos la iveală mai multe legături între cele două firme: același asociat unic și administrator, utilizarea acelorași servicii de contabilitate, dar și neconcordanțe în declarațiile fiscale.

Mai exact, societatea beneficiară a dedus TVA aferentă celor 16 facturi, însă furnizorul nu a declarat TVA colectată corespunzătoare acestor operațiuni.

Cum ar fi funcționat mecanismul de fraudare

Conform ANAF, există suspiciuni că societățile aflate sub control comun ar fi fost utilizate pentru generarea artificială de TVA deductibilă la nivelul firmei beneficiare, fără declararea corespunzătoare a TVA colectate de către furnizor.

Ulterior, sumele rezultate ar fi fost solicitate la rambursare de la bugetul de stat.

Inspectorii fiscali verifică în prezent dacă lucrările de construcții înscrise în facturi au fost executate în realitate, dacă firmele aveau resursele materiale și umane necesare și dacă există documente justificative care să susțină operațiunile.

De asemenea, sunt analizate circuitele financiare ale banilor și modul în care tranzacțiile au fost înregistrate în evidențele contabile și declarate fiscal.

Sunt verificate inclusiv datele din RO e-Factura și RO e-TVA

În cadrul controlului, inspectorii utilizează și informațiile disponibile în sistemele informatice ale ANAF, inclusiv RO e-Factura și RO e-TVA, precum și declarațiile fiscale și informative.

Scopul verificărilor este identificarea eventualelor circuite de facturare care nu au corespondent în operațiuni economice reale.

ANAF precizează că dreptul de deducere a TVA poate fi refuzat atunci când există elemente obiective care demonstrează că un contribuabil știa sau ar fi trebuit să știe că operațiunile respective erau implicate într-o fraudă fiscală.

Totodată, inspectorii analizează dacă faptele pot intra sub incidența articolului 8 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, care vizează obținerea fără drept a unor rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.

Verificările sunt în desfășurare, iar ANAF anunță că va continua controalele asupra tranzacțiilor dintre societăți aflate în relații de afiliere sau sub control comun, pentru prevenirea fraudării bugetului de stat.