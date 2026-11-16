Prima pagină » Economic » Posibilă fraudă de peste 2,1 milioane de lei cu TVA. Două firme din București, controlate de aceeași persoană, în atenția inspectorilor fiscali

Posibilă fraudă de peste 2,1 milioane de lei cu TVA. Două firme din București, controlate de aceeași persoană, în atenția inspectorilor fiscali

O posibilă fraudă fiscală de peste 2,1 milioane de lei, prin crearea artificială de TVA deductibilă și solicitarea nejustificată a rambursării banilor de la bugetul de stat, a fost identificată de inspectorii ANAF din Arad. Mecanismul ar fi implicat două societăți din București, aflate sub controlul aceleiași persoane.
Posibilă fraudă de peste 2,1 milioane de lei cu TVA. Două firme din București, controlate de aceeași persoană, în atenția inspectorilor fiscali
Laura Buciu
16 nov. 2026, 09:00, Economic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), verificările au pornit de la o societate din Capitală care a solicitat rambursarea TVA pentru luna august 2026, în valoare totală de 2.100.650 de lei.

În urma analizei de risc, inspectorii au constatat că 1.744.402 lei din suma solicitată proveneau din 16 facturi emise de o altă societate din București, care are ca obiect de activitate lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Verificările preliminare au scos la iveală mai multe legături între cele două firme: același asociat unic și administrator, utilizarea acelorași servicii de contabilitate, dar și neconcordanțe în declarațiile fiscale.

Mai exact, societatea beneficiară a dedus TVA aferentă celor 16 facturi, însă furnizorul nu a declarat TVA colectată corespunzătoare acestor operațiuni.

Cum ar fi funcționat mecanismul de fraudare

Conform ANAF, există suspiciuni că societățile aflate sub control comun ar fi fost utilizate pentru generarea artificială de TVA deductibilă la nivelul firmei beneficiare, fără declararea corespunzătoare a TVA colectate de către furnizor.

Ulterior, sumele rezultate ar fi fost solicitate la rambursare de la bugetul de stat.

Inspectorii fiscali verifică în prezent dacă lucrările de construcții înscrise în facturi au fost executate în realitate, dacă firmele aveau resursele materiale și umane necesare și dacă există documente justificative care să susțină operațiunile.

De asemenea, sunt analizate circuitele financiare ale banilor și modul în care tranzacțiile au fost înregistrate în evidențele contabile și declarate fiscal.

Sunt verificate inclusiv datele din RO e-Factura și RO e-TVA

În cadrul controlului, inspectorii utilizează și informațiile disponibile în sistemele informatice ale ANAF, inclusiv RO e-Factura și RO e-TVA, precum și declarațiile fiscale și informative.

Scopul verificărilor este identificarea eventualelor circuite de facturare care nu au corespondent în operațiuni economice reale.

ANAF precizează că dreptul de deducere a TVA poate fi refuzat atunci când există elemente obiective care demonstrează că un contribuabil știa sau ar fi trebuit să știe că operațiunile respective erau implicate într-o fraudă fiscală.

Totodată, inspectorii analizează dacă faptele pot intra sub incidența articolului 8 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, care vizează obținerea fără drept a unor rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.

Verificările sunt în desfășurare, iar ANAF anunță că va continua controalele asupra tranzacțiilor dintre societăți aflate în relații de afiliere sau sub control comun, pentru prevenirea fraudării bugetului de stat.

Recomandarea video

„Dacă mai are roți, dacă mai are oglinzi, dacă are cheia în contact” / Cel mai stupid spor găsit la STB
G4Media
Svitolina a ignorat-o pe Andreeva pe podiumul de la Turneul Campioanelor, apoi a venit rândul rusoaicei la microfon! Cuvintele adresate
GSP.ro
Romanticii incurabili de dincolo de gratii. Plicuri pline cu droguri, sub formă de scrisori de dragoste, ajung în penitenciare. De multe ori, gardienii spulberă romantismul și descoperă adevărate rețele
Gandul
Motivul real pentru care Ian și Mira au fost dați afară de la Insula Iubirii. Adevărul e cu totul altul
Cancan
FOTO. Roberta, noua ispită din liga lui Cristi Chivu! Blonda arată spectaculos
Prosport
Constelația de cumetrii din jurul lui Sorin Grindeanu. Afaceri cu bani publici, dosare penale și funcții bănoase în care sunt implicați rudele și prietenii liderului PSD
Libertatea
Ingredientul care imită zahărul, din batonul proteic de la Lidl. Mulți nu știu, dar e perfect pentru pacienții cu diabet sau care țin dietă
CSID
Mașina Zilei: Nu este SUV, dar are tot ce îi trebuie unei familii. Cât costă o Škoda Octavia Combi din 2021
Promotor