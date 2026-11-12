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Nicușor Dan, întâlnire cu președintele Azerbaidjanului la Dublin. Ce au discutat șefii de stat

Nicușor Dan a avut joi o întrevedere cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, la Dublin. La summit-ul de la Dublin, cei doi șefi de stat au discutat și despre securitatea energetică.
Nicușor Dan, întâlnire cu președintele Azerbaidjanului la Dublin. Ce au discutat șefii de stat
Sursa foto: Facebook/ Nicușor Dan
Coralia Frigea
12 nov. 2026, 20:21, Politic
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UPDATE 20:31  Nicușor Dan anunță două proiecte cu Azerbaidjanul

Nicușor Dan a clarificat, într-o conferință de presă susținută la Dublin, că, în urma discuțiilor cu președintele Azerbaidjanului, vor fi implementate două proiecte de importanță energetică.

Am discutat și de vizite și de forum de afaceri care să dezvolte relațiile noastre comerciale și am discutat de cele două proiecte și de logistică și de energie care să lege zona Caspică de Europa prin România”, a explicat președintele României.

Știrea inițială

Nicușor Dan, președintele României, s-a întâlnit joi, la summit-ul CPE de la Dublin, cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev.

Cei doi șefi de stat au discutat despre parteneriatul strategic, dar și despre conectivitate și energie.

„Pe baza unei serii de discuții bilaterale substanțiale, ne-am concentrat pe aprofundarea parteneriatului nostru strategic, pe promovarea proiectelor-cheie din domeniul energiei și al conectivității, precum și pe urmărirea unei agende politice și economice comune ambițioase”, a transmis Nicușor Dan, printr-o postare pe X.

Importanța colaborării dintre România și Azerbaidjan

Președintele României a subliniat că cele două state trebuie să își mențină prioritară securitatea energetică.

„Azerbaidjanul este un partener important pentru România și pentru securitatea energetică a Europei. Cooperarea noastră, care leagă Marea Caspică de Marea Neagră, are un puternic potențial de creștere”, a mai explicat șeful de stat.

Nicușor Dan urmează să susțină o conferință de presă joi, la finalul primei zile a summit-ului Comunității Politice Europene.

Summitul, organizat sub tema „Europa: Puternică, sigură, conectată”, reunește lideri din întreaga Europă pentru discuții despre principalele situații cu care se confruntă continentul.

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