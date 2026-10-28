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Cel mai vârstnic român a împlinit 111 ani. Ce distincție a primit

Generalul Iosif Rus, considerat cel mai vârstnic om din România, a împlinit miercuri 111 ani. Veteranul de război din Gherla a primit, cu această ocazie, Emblema de Onoare a Armatei României, în cadrul unei ceremonii organizate de Divizia 4 Infanterie „Gemina” și Primăria municipiului Gherla.
Cel mai vârstnic român a împlinit 111 ani. Ce distincție a primit
Foto: Instituția Prefectului - Județul Cluj
Cosmin Pirv
28 oct. 2026, 18:43, Social
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Ceremonia a avut loc chiar în ziua în care Iosif Rus, cel mai vârstnic român, a împlinit 111 ani. La eveniment a participat și prefectul județului Cluj, Maria Forna, care i-a transmis veteranului un mesaj de recunoștință pentru serviciul său în slujba țării și a comunității.

Potrivit prefectului, generalul Iosif Rus s-a născut la 28 octombrie 1915, în localitatea Ghiolt, comuna Țaga, județul Cluj. Acesta a trăit mai mult de un secol de istorie a României și a primit, pentru faptele sale de arme, Ordinul „Steaua României”.

De-a lungul timpului, veteranul a fost distins și cu titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Gherla, precum și cu distincția „Onoare pentru Cluj”.

Emblema de Onoare a Armatei României i-a fost conferită în semn de recunoaștere a serviciului său. Prefectul Maria Forna a subliniat că această distincție exprimă respectul Armatei Române față de cei care au slujit-o și au contribuit la apărarea țării.

Evenimentul a fost organizat de Divizia 4 Infanterie „Gemina” și Primăria municipiului Gherla.

Anterior, cea mai vârstnică persoană din România era considerată Noja Paladia. Aceasta a muritîn luna septembrie, potrivit unui anunț al Primăriei Cugir.

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