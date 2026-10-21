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Trenuri anulate parțial pe rutele București–Cluj-Napoca. CFR Călători anunță modificări de traseu

Circulația trenurilor InterRegio dintre București și Cluj-Napoca va fi modificată între 24 octombrie și 1 noiembrie, din cauza lucrărilor la infrastructura feroviară din zona Târgu Jiu. Pe anumite segmente, călătorii vor fi transportați cu mijloace auto.
Trenuri anulate parțial pe rutele București–Cluj-Napoca. CFR Călători anunță modificări de traseu
Gara din Târgu Jiu/sursa foto: Wikimedia Commons/Tudorcfr90
Maria Miron
21 oct. 2026, 12:53, Știrile zilei
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CFR Călători a anunțat miercuri că lucrările efectuate de CFR SA între stațiile Târgu Jiu și Ecaterina Teodoroiu, precum și pe alte segmente din zonă, vor schimba circulația mai multor trenuri.

În perioada 24 octombrie – 1 noiembrie 2026, trenul IR 1836, care circulă de la Cluj-Napoca spre București Nord, va respecta programul obișnuit până la stația Parângu. Pe segmentul Parângu – Târgu Jiu – București Nord, trenul va fi anulat, iar între Cărbunești și București Nord călătorii vor circula cu trenul IR 16436.

Între stațiile Parângu și Cărbunești, compania va asigura transportul călătorilor cu mijloace auto.

Sunt anunțate modificări și pentru trenul IR 1835, care circulă din București Nord spre Cluj-Napoca. Acesta va respecta programul obișnuit până la stația Copăcioasa, dar va fi anulat pe segmentul Copăcioasa – Teiuș. Între stațiile Parângu și Teiuș, călătorii vor circula cu trenul IR 12835.

Pentru legătura dintre Copăcioasa și Parângu, CFR Călători va asigura transbordarea pasagerilor cu mijloace auto.

Modificări și pentru trenurile Regio

Potrivit CFR Călători, și în circulația unor trenuri Regio vor interveni modificări, pentru care vor fi organizate transbordări. Acestea vor fi anunțate la nivel local, în stațiile de cale ferată.

Călătorii pot cere banii pe bilete înapoi

Pasagerii care au bilete pentru trenurile afectate pot solicita restituirea contravalorii biletelor cumpărate și neutilizate, fie pentru întreaga călătorie, fie pentru segmentul neefectuat, în condițiile regulamentului de transport feroviar.

Informații despre circulația trenurilor sunt disponibile la numărul 021 9521 – INFO CFR, pe site-ul CFR Călători, în aplicația TRENUL MEU sau de la personalul din stații.

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