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Haos pe calea ferată între Brașov și Hărman! Patru trenuri, blocate din cauza unei locomotive defecte

Circulația feroviară este blocată temporar, sâmbătă după-amiază, între Brașov și Hărman, după ce locomotiva unui tren InterRegio s-a defectat și a rămas imobilizată pe linie. Patru trenuri de călători sunt afectate și așteaptă reluarea traficului.
Haos pe calea ferată între Brașov și Hărman! Patru trenuri, blocate din cauza unei locomotive defecte
Laura Buciu
17 oct. 2026, 17:17, Social
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Potrivit Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, circulația a fost întreruptă începând cu ora 16:10, după ce locomotiva trenului IR 1645, operat de CFR Călători, s-a defectat la kilometrul 3+300, între stațiile Brașov și Hărman.

Situația este complicată de faptul că, pe acest sector, trenurile circulă pe o singură linie, astfel că nicio altă garnitură nu își poate continua deplasarea până la eliberarea căii ferate.

Patru trenuri, blocate în stații

Conform CFR, următoarele trenuri de călători sunt afectate de incident:

– R 4508, operat de CFR Călători – staționează în stația Hărman;
– IR 12545, operat de CFR Călători – staționează în stația Hărman;
– R 4513, operat de CFR Călători – staționează în stația Brașov;
– R 11297, operat de Regio Călători – staționează în stația Brașov.

Personalul operatorului feroviar intervine pentru remedierea defecțiunii și retragerea locomotivei, în timp ce reprezentanții Sucursalei Regionale de Căi Ferate Brașov coordonează circulația trenurilor afectate.

Traficul feroviar va fi reluat după eliberarea liniei și verificarea condițiilor de siguranță.

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