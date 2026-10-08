Întârzieri la plățile constructorilor Spitalului Regional Craiova. Rogobete: „Au continuat să muncească”. Stadiul construcției a depășit 25%

Constructorii Spitalului Regional de Urgență Craiova au continuat să lucreze chiar și atunci când plățile nu au fost făcute la timp, a precizat Alexandru Rogobete într-o postare pe rețelele sociale. Potrivit fostului ministru, proiectul este realizat în proporție de peste 25%, iar pe șantier lucrează, în medie, peste 600 de persoane.

„Vreau să felicit și să le mulțumesc constructorilor care au continuat să muncească inclusiv în perioade dificile și în care plățile nu au venit întotdeauna la timp. Efortul lor trebuie apreciat și respectat”, a scris deputatul PSD.

Rogobete: Investițiile nu trebuie oprite. Trebuie accelerate

Social-democratul a subliniat că investițiile în infrastructura medicală trebuie să continue, indiferent de situația politică și economică.

„De aceea, într-o perioadă economică dificilă, investițiile nu trebuie oprite. Trebuie accelerate. Economia poate fi repornită prin investiții și prin infuzia de capital european, public și privat”, a transmis Rogobete, explicând că realizarea unui spital generează activitate economică prin locurile de muncă, materialele și echipamentele necesare construcției, dar și prin personalul și tehnologia medicală care vor fi utilizate ulterior.

Fostul ministru a amintit că etapa de pregătire care a permis începerea efectivă a proiectului a fost demarată în 2023. La acea vreme, ministrul Sănătății era Alexandru Rafila, iar Alexandru Rogobete ocupa funcția de secretar de stat în Ministerul Sănătății.

„România are nevoie de continuitate pentru marile proiecte, indiferent de schimbările și instabilitatea politică”, a precizat Rogobete.

În ce stadiu se află construcția spitalului

Infrastructura Spitalului Regional Craiova este realizată în proporție de peste 94%, iar suprastructura, respectiv partea clădirii aflată deasupra solului, a depășit 54%. Lucrările de amenajare a spațiilor interioare au început, iar cele de arhitectură au depășit 8%.

Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), lucrările se desfășoară simultan la mai multe niveluri ale clădirii. Subsolul este realizat în proporție de 95%, demisolul în proporție de 93%, iar parterul a ajuns la 91%.

Construcția este realizată de asocierea formată din Construcții Erbașu, Concelex, CON-A și Bog’Art.

Investiție de peste 738 de milioane de euro

Spitalul Regional de Urgență Craiova urmează să aibă 852 de paturi, dintre care 807 pentru spitalizare continuă și 45 pentru spitalizare de zi. Unitatea va fi organizată în șase centre medicale și va dispune de un heliport cu acces direct către Unitatea de Primiri Urgențe (UPU).

Potrivit constructorilor, viitorul spital este proiectat pentru a trata peste 250.000 de pacienți anual și va deservi regiunea de sud-vest a României.

Valoarea investiției depășește 738 de milioane de euro. Finanțarea este asigurată din fonduri europene, prin Programul Sănătate 2021–2027, de la bugetul de stat și printr-un împrumut de 368 de milioane de euro acordat României de Banca Europeană de Investiții.

Beneficiarul proiectului este Ministerul Sănătății, prin Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate.