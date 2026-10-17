Cele trei spitale regionale de urgență din România încep să prindă contur: Unde s-a depășit deja etajul 4

„România construiește! Lucrările avansează la Spitalul Regional de Urgență din Iași!

Mă bucur să văd că unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură medicală din România începe să prindă contur. Un proiect esențial pentru Moldova, pentru milioanele de oameni din această regiune și pentru viitorul sistemului nostru de sănătate.

În România se construiesc trei spitale regionale de urgență!

Craiova – cel mai avansat proiect, unde lucrările au depășit deja nivelul etajului 4.

Iași – lucrările avansează, iar în perioada următoare rezultatele vor deveni tot mai vizibile.

Cluj – contractul de execuție a fost semnat, iar în curând vom vedea progrese semnificative și aici.

Mă bucur că, în mandatul de ministru al Sănătății, am reușit să deblocăm aceste proiecte și să accelerăm etapele necesare începerii lucrărilor. Iată că, la doar câteva luni distanță, rezultatele încep să se vadă!

Felicit echipa Ministerului Sănătății, echipa Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), constructorii, inginerii și pe toți cei care muncesc zi de zi pentru ca aceste investiții să devină realitate. În spatele fiecărui etaj construit sunt sute de oameni, mii de ore de muncă și o responsabilitate uriașă.

Dincolo de zgomotul politic, România continuă să construiască!

Și cred că este important să spunem asta. Pentru că atunci când rezultatele se văd cu ochiul liber, când șantierele avansează și proiectele devin realitate, orice altceva rămâne doar zgomot politic.

Iar acest zgomot nu trebuie să acopere munca oamenilor care construiesc efectiv România.

Eu aleg să privesc partea bună a lucrurilor. Să mă bucur de fiecare proiect care avansează, de fiecare spital care se ridică și de fiecare investiție care va schimba în bine viața pacienților.

Iașul și întreaga Moldovă vor avea un Spital Regional de Urgență modern. Și asta este, până la urmă, ceea ce contează cu adevărat!

Continuăm să construim. Cu seriozitate, cu încredere și cu rezultate concrete”, este mesajul transmis pe Facebook de Alexandru Rogobete.

Pe 9 octombrie, Guvernul a aprobat prelungirea termenelor pentru cele trei spitale regionale, invocând întârzieri în procedurile de achiziție și pe șantiere. Spitalul de la Iași are acum termen decembrie 2029, cu doi ani mai târziu decât se prevedea inițial. Cel de la Cluj are tot termen decembrie 2029, iar cel de la Craiova, mai 2029.

În primăvară, Rogobete declarase că spitalele din Iași și Craiova vor fi gata la sfârșitul lui 2028.

Ordinul de începere a lucrărilor la Iași a fost emis la sfârșitul lui octombrie 2025, iar șantierul a pornit efectiv în martie 2026. Constructorul este o asociere condusă de grupul turc CCN, iar contractul de lucrări valorează 1,7 miliarde de lei. Costul total al proiectului depășește 3,2 miliarde de lei.

Viitorul spital va avea 850 de paturi și heliport și va deservi întreaga regiune de nord-est. Cele trei spitale regionale sunt finanțate parțial prin împrumuturi de la Banca Europeană de Investiții, în valoare totală de 923 de milioane de euro, dintre care 250 de milioane pentru Iași.