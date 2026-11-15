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Nicușor Dan s-a întâlnit cu directorul general UNESCO, la Phnom Penh. România marchează 70 de ani de la aderarea la organizație

Președintele Nicușor Dan s-a întâlnit duminică, la Phnom Penh, cu directorul general UNESCO, Khaled El-Enany, în contextul marcării a 70 de ani de la aderarea României la organizație.
Nicușor Dan s-a întâlnit cu directorul general UNESCO, la Phnom Penh. România marchează 70 de ani de la aderarea la organizație
Sursa foto: Nicușor Dan/ X
Maria Nițu
15 nov. 2026, 14:58, Politic
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Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit duminică, la Phnom Penh, cu Khaled El-Enany, directorul general al UNESCO. Discuția a avut loc în contextul în care România marchează 70 de ani de la aderarea la organizație.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, șeful statului a făcut scurte precizări despre angajamentul României față de UNESCO și valorile organizației.

Nicușor Dan a precizat că, în cadrul întâlnirii, a reafirmat sprijinul României pentru activitatea UNESCO și pentru promovarea păcii prin colaborare între state.

„M-am bucurat să mă întâlnesc astăzi, la Phnom Penh, cu Khaled El-Enany, Directorul General al UNESCO. Cu prilejul marcării a 70 de ani de la aderarea României la UNESCO, am subliniat angajamentul nostru de lungă durată față de această organizație și valorile sale, precum și față de promovarea păcii prin cooperare internațională în domeniile educației, științei, culturii și comunicării”, a transmis președintele.

Nicușor Dan a vorbit despre colaborarea științifică internațională

Un alt subiect abordat în cadrul discuției a fost colaborarea științifică la nivel internațional și sprijinul pentru cercetători, mai ales pentru cei aflați la începutul carierei.

Președintele a spus că România susține rolul UNESCO în promovarea excelenței științifice, dezvoltarea capacităților de cercetare și facilitarea accesului la cunoaștere.

„Am reiterat implicarea noastră în colaborarea științifică la nivel global și sprijinul acordat rolului UNESCO în promovarea excelenței științifice, a consolidării capacităților și a accesului la cunoaștere, în special pentru tinerii cercetători”, a scris Nicușor Dan.

Potrivit președintelui, „am evidențiat rolul Centrului Internațional pentru Formare Avansată și Cercetare în Fizică (CIFRA) de la Măgurele, care funcționează sub egida UNESCO, și mi-am exprimat interesul pentru consolidarea activităților sale științifice și a cooperării internaționale în cadrul rețelelor UNESCO”.

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