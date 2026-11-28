Manifestanții au ocupat principala piață a capitalei Tbilisi, Piața Libertății, fluturând steaguri ale Uniunii Europene și ale Georgiei. La protest au participat activiști proeuropeni, reprezentanți ai societății civile și membri ai mai multor formațiuni de opoziție, relatează AFP.

Manifestația a fost organizată la apelul activiștilor și al cinci partide de opoziție vizate de o acțiune în justiție inițiată de partidul aflat la guvernare, Visul Georgian, prin care se solicită declararea acestora drept neconstituționale.

Organizatorii manifestației de la Tbilisi au cerut convocarea unor noi alegeri parlamentare și eliberarea persoanelor arestate în timpul protestelor anterioare. Într-un mesaj transmis înaintea manifestației, aceștia au îndemnat populația să demonstreze că nu renunță la parcursul european al țării.

„Visul Georgian a trădat traiectoria europeană și euro-atlantică a Georgiei, pe care chiar el a înscris-o în Constituție”, au afirmat organizatorii, acuzând guvernul că încearcă să apropie țara de Rusia.

Tensiuni politice și îndepărtarea de Uniunea Europeană

Georgia traversează o perioadă de instabilitate politică după alegerile parlamentare din octombrie 2024, câștigate de partidul Visul Georgian, rezultat contestat de opoziție, care a denunțat fraude electorale.

La 28 noiembrie 2024, premierul de atunci, Irakli Kobakhidze, a anunțat că guvernul nu va mai pune pe agenda sa deschiderea negocierilor de aderare la UE până la sfârșitul anului 2028. Decizia a declanșat manifestații de amploare, reprimate de forțele de ordine, potrivit relatărilor organizațiilor și publicațiilor care au urmărit protestele.

Opoziția acuză partidul Visul Georgian, aflat la putere din 2012, că slăbește instituțiile democratice și îndepărtează țara de partenerii occidentali. Formațiunea respinge acuzațiile și afirmă că urmărește protejarea suveranității Georgiei în fața ingerințelor externe.

Tensiunile au crescut și după ce autoritățile au inițiat o procedură la Curtea Constituțională pentru interzicerea a cinci partide de opoziție, acuzate că urmăresc răsturnarea ordinii constituționale. O nouă ședință în acest dosar a fost programată pentru 30 noiembrie.

Parlamentul European a criticat inițiativa, considerând că interzicerea formațiunilor politice ar îndepărta și mai mult Georgia de Uniunea Europeană.

În raportul său privind extinderea Uniunii, Comisia Europeană a apreciat că procesul de aderare a Georgiei este blocat de facto și a menținut evaluarea potrivit căreia țara este candidat la UE „doar cu numele”, invocând regresul în domeniul democrației, al statului de drept și al drepturilor fundamentale.

Georgia a obținut statutul de țară candidată la aderarea la UE în decembrie 2023.