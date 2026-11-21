Potrivit Le Figaro, primul petrolier a fost lovit în partea din spate a navei, iar al doilea în zona sălii motoarelor, potrivit UKMTO, care a transmis că incidentele au avut loc în Strâmtoarea Ormuz, în largul orașului omanez Khasab.

Cele două atacuri au fost raportate la mai puțin de o oră distanță. Autoritățile nu au precizat cine se află în spatele incidentelor și nici ce tip de proiectile au fost folosite.

Strâmtoarea Ormuz se află în centrul conflictului dintre Iran și Statele Unite. Înainte de izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu, declanșat pe 28 februarie prin atacuri israeliano-americane asupra Iranului, aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial tranzitau această cale navigabilă.

De la începutul conflictului, Teheranul a restricționat navigația prin strâmtoare și a vizat navele care încearcă să o traverseze fără autorizare sau care nu respectă rutele impuse de Iran.

Incidentele se înscriu într-un șir de atacuri asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz, unde mai multe petroliere și un remorcher au fost implicate recent în explozii și incendii, pe fondul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu.