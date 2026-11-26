Potrivit publicației britanice Express, Macedonia de Nord a primit puțin peste 750.000 de turiști internaționali în 2019. Țara, care a făcut parte din fosta Iugoslavie, este considerată o destinație încă insuficient explorată, în ciuda atracțiilor sale naturale și culturale.

Printre cele mai cunoscute locuri se numără Lacul Ohrid, capitala Skopje și Canionul Matka, obiective care oferă turiștilor experiențe diferite, de la plimbări cu barca și explorarea orașelor vechi până la activități în natură.

Lacul Ohrid, una dintre cele mai spectaculoase atracții din Europa

Una dintre principalele atracții ale Macedoniei de Nord este Lacul Ohrid, aflat la granița cu Albania, într-o zonă înconjurată de munți. Considerat unul dintre cele mai vechi și mai adânci lacuri din Europa, acesta este apreciat pentru peisajele sale și pentru atmosfera liniștită.

Destinația este recomandată inclusiv de turiștii care au vizitat regiunea. Un utilizator Tripadvisor a descris Lacul Ohrid drept „cel mai frumos loc de pe Pământ”, apreciind priveliștile și posibilitatea de a explora zona cu barca.

Vizitatorii pot admira orașul de pe malul lacului, pot face excursii pe apă sau pot petrece timp în restaurantele și magazinele din apropiere. Localnicii sunt, de asemenea, apreciați de turiști pentru ospitalitate.

Cât costă o vacanță în această țară

Un alt avantaj al Macedoniei de Nord este costul relativ redus al unei vacanțe. Conform datelor publicate de Budget Your Trip, turiștii care călătoresc cu un buget restrâns pot cheltui aproximativ 40 de lire sterline pe zi.

Cazarea este, de asemenea, accesibilă. Hotelurile de trei stele din orașe precum Skopje și Ohrid au frecvent tarife medii cuprinse între 35 și 65 de lire sterline pe noapte, potrivit informațiilor prezentate de Booking.com.

Nici mesele la restaurant nu presupun cheltuieli foarte mari. Datele platformei Numbeo arată că o masă la un restaurant local, din categoria celor cu prețuri mici, costă aproximativ 6 lire sterline. Pentru o cină în doi, cu trei feluri de mâncare, într-un restaurant cu prețuri medii, turiștii plătesc în jur de 25 de lire sterline.

O bere locală la halbă, de 500 de mililitri, costă mai puțin de două lire sterline.

Ce poți vizita în capitala Skopje

La aproximativ trei ore de Lacul Ohrid se află Skopje, capitala Macedoniei de Nord. Orașul este cunoscut și ca locul în care s-a născut Maica Tereza și reprezintă un punct important pentru turiștii interesați de istoria și cultura regiunii.

Una dintre principalele atracții este Vechiul Bazar, o zonă cu străzi pietruite, magazine, restaurante și localuri tradiționale. Turiștii pot descoperi aici atmosfera orașului și pot încerca băuturi locale, precum rakia.

Un alt obiectiv important este Podul de Piatră, o construcție veche care leagă Vechiul Bazar de piața principală a orașului. Podul face legătura între partea veche și cea modernă a capitalei și este unul dintre simbolurile orașului Skopje.

Canionul Matka și peștera Vrelo

La aproximativ 45 de minute de Skopje se află Canionul Matka, o altă atracție naturală importantă a țării. Zona poate fi explorată cu autobuzul, iar o călătorie dus costă aproximativ 35 de dinari macedoneni, echivalentul a 0,50 lire sterline.

Canionul este cunoscut pentru peisajele sale spectaculoase, lacul Matka, peșteri și mănăstiri. Turiștii pot face excursii cu barca, pot practica diferite sporturi nautice sau pot lua masa în restaurantele din zonă.

Printre cele mai interesante obiective se numără Peștera Vrelo, despre care se crede că ar fi una dintre cele mai adânci din Europa sau chiar din lume. Zona atrage vizitatori prin combinația dintre peisajele montane, apa limpede și posibilitățile de explorare.