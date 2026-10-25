Alegeri parlamentare în Serbia. Cozi imense pentru exprimarea votului. Vucic a așteptat o oră și jumătate pentru a vota

În fața secțiilor de votare din Serbia s-au format cozi imense încă de dinainte de deschiderea acestora. La Belgrad, Novi Sad și Niș, cetățenii au început să se adune la urnele de vot încă din zori, relatează Novinite, citând presa sârbă.

Votul a început oficial la ora locală 7:00, iar în prima jumătate de oră, în unele cartiere din Belgrad se formaseră deja cozi.

De asemenea, situația a fost similară și în Novi Sad, unde presa locală a relatat despre cozi lungi în fața multor secții de votare. În Niš, toate cele 197 de secții de votare s-au deschis la timp, iar cozi au fost înregistrate și la secțiile de votare din străinătate.

BREAKING!!! Election day in Serbia. Massive turnout, it can be said, historic turnout of people for voting. https://t.co/efVE1DRkwm — Neo (@petrovicsrb) October 25, 2026

Potrivit BTA, și fostul președinte sârb Aleksandar Vucic, liderul Partidului Progresist Sârb, aflat la guvernare, a așteptat o oră și jumătate pentru a vota.

Vucic împotriva studenților

Aproape 6,45 milioane de cetățeni sârbi au drept de vot, iar 18 liste electorale concurează pentru cele 250 de locuri din Parlament, mai notează Novinite.

Principala confruntare politică are loc între coaliția „Aleksandar Vucic – Serbia Unită” și lista „Studenții Câștigă”, susținută de mișcarea care a organizat protestele antiguvernamentale de lungă durată.

Alegerile anticipate au loc după aproape doi ani de tensiuni sociale, care au început după tragedia de la gara din Novi Sad, când un acoperiș din beton s-a prăbușit, ucigând 16 persoane.

Întrucât miza scrutinului este una mare, alegerile sunt monitorizate de organizații locale și internaționale, inclusiv de reprezentanți ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

Potrivit Blic, ultimele date transmise de autorități privind prezența la urne arată că până la ora locală 14:00, 46,53% dintre cei cu drept de vot și-au exprimat opțiunea.