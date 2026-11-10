CSM București se desparte de antrenoarea Bojana Popović, după rezultatele sub așteptări din ultima perioadă

„CSM București și Bojana Popović au decis, de comun acord, încheierea colaborării, aceasta urmând să își încheie activitatea în cadrul clubului în calitate de antrenor al echipei de handbal feminin”, a transmis marți CSM București, vicecampioana României la handbal feminin.

Schimbarea de pe banca tehnică vine la doar câteva zile după unul dintre cele mai slabe rezultate europene din istoria clubului. CSM București a fost învinsă sâmbătă, în deplasare, de formația franceză Brest Bretagne Handball, cu scorul de 25-40, în etapa a șaptea a Grupei A din Liga Campionilor. Diferența de 15 goluri a reprezentat cea mai drastică înfrângere a echipei bucureștene în această competiție.

După șapte etape, CSM București ocupă locul al patrulea în grupă, cu șase puncte, bilanțul fiind de trei victorii și patru înfrângeri. În campionatul intern, formația se află pe poziția secundă în Liga Florilor, cu 15 puncte după opt partide, având șapte victorii și o remiză.

Iulia Curea, în cadrul clubului din 2020

În locul lui Popović a fost numită Iulia Curea, care cunoaște foarte bine lotul și structura clubului, după ce a făcut parte din colectivul tehnic al echipei începând din 2020.

Fostă extremă stânga a naționalei României, Curea s-a retras din activitatea de jucătoare în urmă cu șase ani și a trecut ulterior în antrenorat. Din octombrie 2025, ea ocupă și funcția de antrenor secund al reprezentativei feminine, în staff-ul condus de Ovidiu Mihăilă.

Iulia Curea va avea la dispoziție puțin timp pentru pregătirea următoarelor meciuri. CSM București primește miercuri, 11 noiembrie, de la ora 17:00, vizita formației CSM Corona Brașov, în etapa a noua din Liga Florilor. Pe 15 noiembrie, echipa bucureșteană va juca din nou cu Brest, de această dată pe teren propriu, în Liga Campionilor.

Bojana Popović, una dintre cele mai importante figuri ale handbalului feminin mondial, a fost numită la conducerea tehnică a lui CSM București în decembrie 2025. Fosta handbalistă muntenegreană are în palmares șase trofee ale Ligii Campionilor câștigate ca jucătoare.