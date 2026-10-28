Ștefan Valeriu Ivan a preluat mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica

„Hidroelectrica anunță că domnul Ștefan Valeriu Ivan a preluat mandatul de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al societății, în urma alegerii sale prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 23 octombrie 2026”, se arată în comunicatul companiei.

Mandatul este valabil cinci luni, până pe 22 martie 2027, dar se poate încheia mai devreme dacă procedura de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere va fi finalizată înainte de această dată.

Ștefan Valeriu Ivan a ocupat anterior funcții de conducere și administrare în mai multe companii din sectorul energetic, printre care Electrica, Transelectrica și Distribuție Energie Electrică România.

Acesta este doctor în economie, titlu obținut la Școala Doctorală a Academiei Române, și absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității din București.

Hidroelectrica a reamintit că, începând cu 22 octombrie 2026, funcția de președinte al Consiliului de Supraveghere este ocupată de Ion Ariton.

„Hidroelectrica își reafirmă angajamentul pentru asigurarea continuității și stabilității activității companiei, în spiritul principiilor unei administrări responsabile și transparente”, a transmis societatea.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din România și unul dintre principalii furnizori de pe piața națională, având un rol strategic în sistemul energetic românesc. Compania operează 187 de hidrocentrale, cu o putere instalată totală de 6,3 GW, și deține un parc eolian cu o capacitate de 108 MW. Prin activitatea sa de furnizare, Hidroelectrica deține o cotă de 13,9% pe piața concurențială de energie electrică din România.