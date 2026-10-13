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Manchester United, învinsă de Atlético Madrid! Englezii au rămas în zece oameni în Liga Campionilor

Atlético Madrid a învins Manchester United cu 2-0, marți seară, pe stadionul Metropolitano, în etapa a doua a Ligii Campionilor. Formația spaniolă a deschis scorul încă din primul minut, iar englezii au rămas în inferioritate numerică în repriza secundă.
Manchester United, învinsă de Atlético Madrid! Englezii au rămas în zece oameni în Liga Campionilor
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
14 oct. 2026, 00:29, Sport
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Atlético Madrid a început în forță confruntarea cu Manchester United și a înscris după numai un minut de joc. Pablo Barrios a primit o pasă de la Alex Baena și a trimis mingea pe jos, în poarta apărată de Senne Lammens.

Manchester United a încercat să restabilească egalitatea, însă portarul Jan Oblak a intervenit la șuturile lui Bryan Mbeumo și Carlos Baleba.

În minutul 26, Alejandro Grimaldo a fost aproape de majorarea avantajului gazdelor, dar lovitura sa liberă a trimis mingea în bară.

Gol anulat pentru Atlético Madrid înainte de pauză

Johnny Cardoso a trimis mingea în poarta lui Manchester United în minutul 44, însă reușita a fost anulată după intervenția arbitrajului video, pentru un henț în construcția fazei.

Prima repriză s-a încheiat astfel cu avantajul minim al formației pregătite de Diego Simeone, scor 1-0.

După pauză, Atlético Madrid a continuat să creeze ocazii. Julián Álvarez a lovit bara în minutul 55, în timp ce Bruno Fernandes a ratat șansa egalării în minutul 70, când șutul său a izbit transversala.

Manchester United a rămas în zece oameni

În minutul 74, Leny Yoro a fost eliminat după verificarea unei faze cu ajutorul sistemului VAR. Arbitrul Glenn Nyberg i-a arătat cartonașul roșu fundașului lui Manchester United.

Atlético Madrid a profitat de superioritatea numerică și și-a majorat avantajul în minutul 79. Ademola Lookman, introdus pe teren cu opt minute mai devreme, a recuperat o minge respinsă în careu și a înscris pentru 2-0.

Manchester United a încercat să reducă diferența în minutele de final, iar Matheus Cunha a avut o ocazie importantă în minutul 90+3. Jan Oblak a intervenit însă și a păstrat poarta intactă.

După cinci minute de prelungire, arbitrul Glenn Nyberg a fluierat finalul partidei, câștigate de Atlético Madrid cu 2-0.

Atlético Madrid, fără căpitanul Koke după decesul mamei sale

Partida a fost marcată și de o tragedie în familia căpitanului echipei spaniole. Koke, în vârstă de 34 de ani, nu a fost inclus în lot după ce mama sa, Ana Merodio Borja, a murit marți dimineață, la Madrid.

UEFA a aprobat solicitarea clubului de a ține un minut de reculegere înaintea meciului. Jucătorii au purtat banderole negre, iar steagul clubului de pe stadion a fost coborât în bernă.

Koke evoluase în toate cele opt etape disputate de Atlético Madrid în campionatul Spaniei. În prima rundă a Ligii Campionilor, mijlocașul fusese titular și jucase 59 de minute în înfrângerea cu Liverpool, scor 1-2.

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