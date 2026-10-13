Manchester United, învinsă de Atlético Madrid! Englezii au rămas în zece oameni în Liga Campionilor

Atlético Madrid a început în forță confruntarea cu Manchester United și a înscris după numai un minut de joc. Pablo Barrios a primit o pasă de la Alex Baena și a trimis mingea pe jos, în poarta apărată de Senne Lammens.

Manchester United a încercat să restabilească egalitatea, însă portarul Jan Oblak a intervenit la șuturile lui Bryan Mbeumo și Carlos Baleba.

În minutul 26, Alejandro Grimaldo a fost aproape de majorarea avantajului gazdelor, dar lovitura sa liberă a trimis mingea în bară.

Gol anulat pentru Atlético Madrid înainte de pauză

Johnny Cardoso a trimis mingea în poarta lui Manchester United în minutul 44, însă reușita a fost anulată după intervenția arbitrajului video, pentru un henț în construcția fazei.

Prima repriză s-a încheiat astfel cu avantajul minim al formației pregătite de Diego Simeone, scor 1-0.

După pauză, Atlético Madrid a continuat să creeze ocazii. Julián Álvarez a lovit bara în minutul 55, în timp ce Bruno Fernandes a ratat șansa egalării în minutul 70, când șutul său a izbit transversala.

Manchester United a rămas în zece oameni

În minutul 74, Leny Yoro a fost eliminat după verificarea unei faze cu ajutorul sistemului VAR. Arbitrul Glenn Nyberg i-a arătat cartonașul roșu fundașului lui Manchester United.

Atlético Madrid a profitat de superioritatea numerică și și-a majorat avantajul în minutul 79. Ademola Lookman, introdus pe teren cu opt minute mai devreme, a recuperat o minge respinsă în careu și a înscris pentru 2-0.

Manchester United a încercat să reducă diferența în minutele de final, iar Matheus Cunha a avut o ocazie importantă în minutul 90+3. Jan Oblak a intervenit însă și a păstrat poarta intactă.

După cinci minute de prelungire, arbitrul Glenn Nyberg a fluierat finalul partidei, câștigate de Atlético Madrid cu 2-0.

Atlético Madrid, fără căpitanul Koke după decesul mamei sale

Partida a fost marcată și de o tragedie în familia căpitanului echipei spaniole. Koke, în vârstă de 34 de ani, nu a fost inclus în lot după ce mama sa, Ana Merodio Borja, a murit marți dimineață, la Madrid.

UEFA a aprobat solicitarea clubului de a ține un minut de reculegere înaintea meciului. Jucătorii au purtat banderole negre, iar steagul clubului de pe stadion a fost coborât în bernă.

Koke evoluase în toate cele opt etape disputate de Atlético Madrid în campionatul Spaniei. În prima rundă a Ligii Campionilor, mijlocașul fusese titular și jucase 59 de minute în înfrângerea cu Liverpool, scor 1-2.