Contestația la arestul preventiv în cazul lui Călin Georgescu se judecă vineri la Curtea de Apel. Tribunalul Ilfov în pronunțare, dar decizia poate rămâne fără obiect

Ședința de la Tribunalul Ilfov, programată inițial la ora 10:00, a fost amânată pentru ora 13:00, după ce avocatul lui Ionel Rusen s-a retras din dosar, iar acesta a rămas fără apărător. Georgescu și Rusen au fost aduși din nou în fața instanței pentru continuarea procedurilor.

Judecătorii trebuie să verifice dacă se mai impune menținerea arestului preventiv după trimiterea în judecată a celor doi. Procurorii DIICOT solicită păstrarea măsurii privative de libertate. Dacă arestul va fi menținut, Georgescu ar putea fi transferat din Arestul Central al Poliției Capitalei într-un penitenciar, potrivit procedurii aplicabile după trecerea dosarului în faza de judecată.

Avocații invocă o altă decizie, așteptată la Curtea de Apel

La ieșirea din sala de judecată, avocații lui Călin Georgescu au explicat că o altă procedură ar putea avea un efect direct asupra situației fostului candidat la alegerile prezidențiale. Este vorba despre contestația DIICOT împotriva încheierii din 9 noiembrie, prin care Tribunalul București a admis cererea lui Georgescu de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, pentru 30 de zile.

Hotărârea Tribunalului București nu este definitivă, iar până la soluționarea contestației măsura arestării preventive rămâne în vigoare. Avocații susțin că, dacă judecătorii Curții de Apel București vor respinge, vineri, în 20 noiembrie, contestația procurorilor și vor menține arestul la domiciliu, o eventuală decizie de la Tribunalul Ilfov privind aceeași măsură preventivă nu ar mai avea efect practic.

Apărătorii au exclus scenariul în care Georgescu ar putea fi eliberat pentru câteva zile, pentru ca apoi să fie readus în arest în urma unei alte hotărâri.

Dosarul în care este acuzat de înșelăciune de 1,1 milioane de euro

Călin Georgescu a fost trimis în judecată de DIICOT alături de omul de afaceri Ionel Rusen. Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Ancheta a pornit de la plângerea unui om de afaceri, Răzvan Leu, care ar fi fost convins să achite o garanție pentru obținerea unei finanțări destinate unei afaceri cu metale prețioase. Procurorii susțin că prejudiciul reclamat se ridică la aproximativ 1,1 milioane de euro. Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie.

La Tribunalul Ilfov s-au adunat și susținători ai fostului candidat, iar o parte dintre aceștia au blocat temporar circulația în apropierea instanței. Jandarmii au intervenit pentru restabilirea ordinii și fluidizarea traficului.