„Furtuna este la orizont; pur și simplu nu știm când sau cât de intensă va fi”. Bulele inteligenței artificiale vor exploda și vor declanșa o recesiune, a avertizat luni, la CNN, Gary Gensler, fost președinte al SEC, autoritatea de reglementare a pieței bursiere din SUA, potrivit Le Figaro. „Cred că istoria va arăta că [piețele financiare] au împrumutat prea mulți bani prea repede” companiilor de inteligență artificială, a spus el, adăugând că „natura acestor boom-uri este de a deveni bule care explodează”, a spus Gensler.

El a sugerat că situația este similară cu șocurile financiare anterioare, cum ar fi „boom-ul feroviar” din secolul al XIX-lea, boom-ul electricității din anii 1920 și boom-ul internetului din anii 1990. Pentru fiecare dintre aceste transformări tehnologice profunde, „piețele au finanțat infrastructura în anticiparea veniturilor, care vin mai târziu”, a reamintit el, la fel ca în cazul inteligenței artificiale de astăzi.

„Istoria ne spune că atunci când ai o tehnologie nouă și o investiție semnificativă, aceasta duce la un platou” și apoi la o scădere, a subliniat Gary Gensler. „Singura întrebare care rămâne este dacă va fi o mică recesiune sau ceva mai dramatic.” El nu se așteaptă să vadă „ceva la fel de rău” precum criza creditelor ipotecare subprime din 2008, ci mai degrabă ceva asemănător spargerii bulei dot-com din 2001. „Se va întâmpla înainte de alegerile [prezidențiale din SUA] din 2028 ”, prezice fostul șef al SEC.

Companiile nu culeg încă beneficii financiare de pe urma inteligenței artificiale

Marți, șeful gigantului internetului Baidu, numit uneori „Google-ul chinezesc”, a avertizat, de asemenea, că majoritatea companiilor nu culeg încă beneficii financiare de pe urma inteligenței artificiale. Robin Li a susținut că investițiile masive în inteligența artificială riscă să alimenteze o „bulă” din cauza lipsei de aplicații practice suficiente.