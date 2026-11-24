Deputatul PSD Marius Budăi, președintele Comisiei pentru învățământ din Camera Deputaților, a atras atenția asupra problemelor emoționale cu care se confruntă elevii și a necesității adoptării unor măsuri concrete de sprijin. Datele prezentate la întâlnirea de marți arată că aproape unul din patru elevi de gimnaziu manifestă semne de suferință emoțională.

„Un copil poate lua note bune și, în același timp, să nu fie bine. Poate zâmbi în fiecare zi, dar să ascundă o suferință despre care nu știe cum să vorbească”, a transmis Marius Budăi.

Rolul școlii în sănătatea mintală a copiilor

Budăi a subliniat că, dincolo de rezultatele școlare, adulții trebuie să acorde mai multă atenție stărilor emoționale ale copiilor, care se pot confrunta cu frici, neliniști, singurătate și presiuni.

Social-democratul spune că schimbările de comportament, lipsa de concentrare sau dificultățile de comunicare ale elevilor trebuie analizate și din perspectiva sănătății mintale.

„Școala nu trebuie să fie doar locul în care copilul învață să răspundă corect la întrebări. Trebuie să fie și locul în care găsește curajul să spună că îi este greu. Locul în care nu este judecat, etichetat sau marginalizat, ci ascultat și ajutat”, a afirmat Budăi.

Sănătatea mintală, prioritate în educație

La întâlnirea organizată la Parlament au participat reprezentanți ai UNICEF, ai Comisiei pentru învățământ, știință și inovare din Senat, specialiști și experți internaționali.

Sănătatea mintală a copiilor trebuie să devină una dintre prioritățile sistemului de educație, fiind necesare măsuri concrete de sprijin, consideră președintele Comisiei pentru învățământ.

„Succesul educației nu se măsoară doar în note, diplome și performanțe. Se măsoară și în copii care cresc fără teamă, care au încredere în ei, care știu că sunt iubiți, respectați și că nu sunt singuri”, a transmis acesta.