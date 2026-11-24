Premierul Luca Niculescu a semnat decizia prin care l-a numit pe Romeo Moșoiu la conducerea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, actul normativ fiind publicat în Monitorul Oficial pe 20 noiembrie.

Luni, pe 23 noiembrie, Moșoiu a început oficial mandatul și a condus deja prima ședință instituțională.

„Prezența în Republica Moldova, prin proiecte de impact și vizibilitate pe măsură, este prioritatea mandatului meu. Îmi doresc dezvoltarea colaborărilor instituționale ale DRRM atât în România, cât și în Republica Moldova, cu scopul consolidării comunității de limbă, cultură, spiritualitate și istorie de pe ambele maluri ale Prutului”, a spus Romeo Moșoiu odată cu preluarea conducerii.

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova se află în coordonarea Cancelariei Prim-ministrului și are ca obiectiv principal de activitate promovarea valorilor românești peste Prut, finanțând atât direct (acțiuni proprii rezultate din viziune proprie/strategie instituțională), cât și indirect (sesiuni de finanțare nerambursabilă/depunere de proiecte) proiecte ale căror beneficiari sunt cetățenii Republicii Moldova.

Parcursul profesional al lui Romeo Moșoiu

Potrivit site-ului dedicat departamentului, Romeo Moșoiu a ocupat neîntrerupt funcția de consilier al ministrului educației din ianuarie 2010 și până în momentul numirii la noua funcție.

Anterior mandatului de consilier la Ministerul Educației, Moșoiu a fost, timp de șase luni, consilier al ministrului tineretului și sportului.

În perioada 1997-2000, Romeo Moșoiu a fost consilier la Departamentul pentru Culte, Cultură și Educație al Președinției României, în timpul mandatului președintelui Emil Constantinescu.

În perioada 2001-2004, el a deținut funcția de director executiv al Centrului „Eudoxiu Hurmuzachi”, destinat sprijinirii educaționale și culturale a etnicilor români aflați în străinătate.