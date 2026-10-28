PNL îi cere premierului să adopte urgent rectificarea bugetară: „România nu poate fi ținută ostatică”

Într-un comunicat transmis miercuri, PNL susține că rectificarea este necesară pentru asigurarea fondurilor destinate instituțiilor publice, proiectelor europene și altor investiții, precum și pentru efectuarea plăților către beneficiarii acestora.

Liberalii acuză PSD, aflat la guvernare, că întârzie procesul și afirmă că responsabilitatea pentru adoptarea măsurilor bugetare revine actualului Executiv.

„Îi cerem premierului Luca Niculescu să-și exercite autoritatea de șef al guvernului și să adopte urgent rectificarea bugetară”, se arată în comunicatul PNL.

PNL avertizează asupra riscului de blocaje

Liberalii susțin că amânarea rectificării ar putea crea dificultăți în funcționarea unor instituții esențiale, inclusiv spitale, școli și primării, precum și în derularea proiectelor finanțate din fonduri europene.

PNL amintește că, înainte de învestirea noului Guvern, PSD considera rectificarea bugetară o prioritate, argumentând că lipsa acesteia ar putea afecta plata serviciilor publice.

În comunicatul de presă citat, liberalii afirmă că necesitățile de finanțare nu ar trebui să fie influențate de disputele politice și cer ca procedura să fie tratată cu prioritate.

Liberalii acuză PSD de folosirea politică a rectificării

PNL critică și modul în care sunt prezentate public necesitățile de finanțare ale statului, susținând că în estimările vehiculate sunt amestecate categorii diferite de cheltuieli.

Potrivit liberalilor, acestea includ facturi emise, estimări pentru lucrări încă nefacturate, solicitări suplimentare ale ministerelor, efectele unor hotărâri judecătorești și prognoze privind cheltuielile necesare până la sfârșitul anului.

PNL cere PSD să prezinte clar datele financiare și să evite folosirea unor cifre pe care le consideră incorecte.

„Guvernul României se conduce de la Palatul Victoria, nu din sediul PSD”, mai transmit liberalii, care susțin că rectificarea bugetară trebuie adoptată în funcție de nevoile instituțiilor publice.