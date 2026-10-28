Ministrul Sănătății anunță un necesar de până la 7,2 miliarde de lei. Unde vor ajunge banii ceruți la rectificare

Oficialul a explicat unde ar urma să fie direcționați banii și a vorbit despre întârzierile în aprovizionarea cu vaccinuri antigripale.

Rogobete: „Este nevoie să avem toate aceste cifre”

Ministrul a susținut că rectificarea bugetară trebuie fundamentată pe datele prezentate de Ministerul Finanțelor, pentru a reflecta necesarul real al instituțiilor.

„Pentru a putea realiza o rectificare corectă, din punct de vedere bugetar, evident că este nevoie să avem toate aceste cifre. Solicitarea Partidului Social-Democrat a fost ca, după ce avem toate aceste cifre prezentate de către Ministrul Finanțelor, să putem gândi rectificarea bugetară”, a declarat Alexandru Rogobete.

Oficialul a continuat cu o critică la adresa modului în care sunt discutate unele măsuri bugetare.

„Eu cred că este o măsură absolut corectă pentru a lucra cu cifrele reale, nu cu reforme inventate sau cu deficit închipuit de unii și de alții.”

Până la 7,2 miliarde de lei pentru Ministerul Sănătății și CNAS

Întrebat despre fondurile suplimentare necesare, Rogobete a precizat că sumele sunt încă în curs de calcul, în special în cazul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

„1,2 miliarde la Ministerul Sănătății și aproximativ 5,5 miliarde, 6 miliarde, încă se calculează pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate.”

Ministrul a explicat că banii solicitați de Ministerul Sănătății sunt destinați în principal structurilor medicale care gestionează urgențele și cazurile critice, precum și programelor coordonate de instituție.

„Imediat, la Ministerul Sănătății, marea sumă se duce către Unitățile de Primire Urgente zona de acțiune prioritare a tei nou născuți, zonele critique, plus programele Ministerului Sănătății, și ce gestionează Ministerul Sănătății”, a afirmat Rogobete.

În cazul CNAS, prioritățile sunt finanțarea programelor naționale de sănătate și decontarea serviciilor medicale.

„La Casa Națională de Asigurări de Sănătate marea parte a sumei se duce către programele naționale de sănătate și plata serviciilor către spitalele publice.”

Vaccinurile antigripale au întârziat la vamă. Noi doze urmează să fie distribuite

Ministrul a abordat și problema aprovizionării cu vaccinuri antigripale, explicând că livrările au fost afectate de verificări vamale suplimentare. Joi au intrat în țară 56 mii de doze, iar luni încă 110 mii, plus diferența până la 370 de mii de doze.

Potrivit ministrului, distribuirea dozelor urmează să fie finalizată, iar o nouă comandă este programată pentru mijlocul lunii noiembrie.

Rogobete a precizat că numărul persoanelor vaccinate antigripal a crescut și că, în acest an, au existat dificultăți de producție a vaccinului la nivel european.