Ministrul Sănătății a făcut rost de banii necesari pentru spitale. Rogobete: Am reușit să realocăm 150 de milioane de lei

Alexandru Rogobete, noul ministru al Sănătății, anunță că a identificat sumele necesare ca Unitățile de Primiri Urgențe și serviciile de ambulanță să își poată continua funcționarea.

„Am făcut acest lucru printr-o reașezare responsabilă a resurselor existente. Am identificat proiecte pentru care anumite mecanisme pot fi amânate cu 30–40 de zile, până la rectificarea bugetară, fără a compromite continuarea acestora”, a transmis Alexandru Rogobete, printr-un mesaj pe Facebook.

De unde provin banii

Ministrul Sănătății spunea miercuri, la Antena 3 CNN, că spitalele din România trebuie să primească minim 10 miliarde de lei pentru a putea funcționa până la finalul anului. Rogobete a mai explicat că, în cazul în care Guvernul nu reușeste să finalizeze rectificarea bugetară în două săptămâni, va fi nevoit să solicite bani din fondul de rezervă.

După primele două zile de mandat, Alexandru Rogobete a anunțat că a identificat banii necesari, sume care vor fi transferate prin realocări bugetare.

„La rectificarea bugetară, aceste sume vor trebui reîntregite, astfel încât proiectele să își continue parcursul. Presiunea asupra sistemului de medicină de urgență era deja foarte mare. Atât de mare încât, în eventualitatea unei situații de urgență majoră, riscul unui blocaj era greu de evitat”, a mai explicat ministrul Sănătății.

Prioritățile ministerului

Alexandru Rogobete a mai anunțat că, indiferent de contextul bugetar, în mandatul său va încerca să identifice soluții cât mai rapide pentru ca spitalele să funcționeze.

„Am spus încă din prima zi că prioritatea mea este să reduc această tensiune și să mă asigur că fiecare pacient care ajunge într-o unitate de primiri urgențe poate beneficia de îngrijirile medicale de care are nevoie. Vreau să le mulțumesc colegilor din Ministerul Sănătății pentru implicare, pentru deschidere și pentru efortul de a găsi rapid soluții într-un context financiar dificil”, a mai transmis noul ministru.

Guvernul Niculescu și-a asumat în programul de guvernare că va face rectificarea bugetară în primele 10 zile de mandat.