Afaceri cu muncitori din Asia și facturi fără acoperire economică. Prejudiciu de peste 6,2 milioane de lei

Firmele ar fi folosit facturi în valoare totală de peste 32 de milioane de lei pentru a-și diminua obligațiile fiscale către bugetul de stat.

Cinci societăți, vizate de verificările Antifraudei

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a declanșat verificările în urma unei analize de risc, potrivit unui comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Inspectorii susțin că au identificat un mecanism fiscal în care au fost implicate cinci societăți din sectorul recrutării și plasării în România a lucrătorilor proveniți din Asia.

În urma operațiunilor analizate, obligațiile fiscale datorate statului ar fi fost diminuate cu peste 6,2 milioane de lei.

Cazul atrage atenția și prin valoarea documentelor înregistrate în contabilitatea companiilor verificate. Potrivit ANAF, acestea au introdus în evidențele financiar-contabile facturi emise de alte trei societăți comerciale, a căror valoare cumulată depășește 32 de milioane de lei.

Ce apărea pe facturile analizate de inspectori

Documentele respective vizau avansuri și presupuse prestări de servicii. Inspectorii antifraudă au ajuns însă la concluzia că facturile nu aveau la bază operațiuni cu un conținut economic real.

Prin înregistrarea unor asemenea documente în contabilitate, firmele beneficiare puteau reflecta cheltuieli și operațiuni cu impact asupra sumelor datorate bugetului de stat.

Prejudiciu de peste 6,2 milioane de lei

Valoarea prejudiciului identificat de inspectorii DGAF depășește 6,2 milioane de lei, în timp ce facturile care au stat la baza mecanismului verificat însumează peste 32 de milioane de lei.

Verificările au vizat un sector care s-a dezvoltat odată cu creșterea cererii companiilor din România pentru angajați din afara Uniunii Europene, în special pentru cei angajați din state asiatice.