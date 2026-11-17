Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au identificat mecanismul în urma unor verificări bazate pe analiza de risc. Potrivit ANAF, documentele prezentate de societate nu justificau natura, întinderea și prestarea efectivă a serviciilor facturate.

Facturile, în valoare totală de 1.858.495 de lei, au fost înregistrate în contabilitate pentru majorarea cheltuielilor și diminuarea obligațiilor fiscale, dar și pentru deducerea TVA aferente, în cuantum de 353.114 lei.

Societatea verificată face parte din categoria contribuabililor mici și are ca obiect principal de activitate producția de energie electrică din surse regenerabile.

Potrivit datelor analizate de inspectori, firma solicitase rambursări ale soldurilor negative de TVA în valoare totală de 924.096 de lei.

În urma controlului, au procedat la diminuarea pierderii fiscale declarate de societate cu 1.858.495 lei, reprezentând cheltuieli înregistrate nejustificat în evidența contabilă, și a constatat rambursarea necuvenită a TVA în valoare de 353.114 lei.