Călin Georgescu cere din nou să iasă din arest. Când va analiza instanța cererea de înlocuire a măsurii

Călin Georgescu a fost adus joi dimineața la Tribunalul București, unde va fi judecată o nouă cerere prin care fostul candidat la alegerile prezidențiale solicită înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă, respectiv arest la domiciliu sau control judiciar.

Acesta se află în arest preventiv din 29 septembrie, în dosarul în care este acuzat că ar fi înșelat un om de afaceri cu 1,1 milioane de euro.

De atunci, fostul candidat a încercat în repetate rânduri să obțină eliberarea, iar Tribunalul București a dat de fiecare dată decizii favorabile. Totuși, magistrații Curții de Apel București au întors ulterior aceste hotărâri.

Ancheta a început după o plângere depusă de omul de afaceri Răzvan Leu. Acesta ar fi fost invitat să participe la o afacere cu tranzacții de metale prețioase, pentru care era necesară o linie de credit de 6 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să discute cu un om de încredere, Ionel Rusen. Acesta i l-ar fi prezentat, la rândul său, pe cetățeanul italian Massimiliano Arena, care s-ar fi prezentat drept reprezentantul unei bănci din Elveția.

Pentru obținerea creditului, lui Răzvan Leu i s-ar fi cerut să plătească o garanție de un milion de euro. Din această sumă, 100.000 de euro ar fi urmat să fie folosiți pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Georgescu.

Ulterior, omul de afaceri ar fi fost convins să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul ar putea ajunge la 15 milioane de euro.

Creditul nu a mai fost acordat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut înapoi întreaga garanție, în valoare de 1,1 milioane de euro, însă nu și-a mai primit banii.

Până în prezent, Tribunalul București a decis de trei ori eliberarea fostului candidat sub o formă sau alta, iar Curtea de Apel București a stabilit definitiv, de fiecare dată, că ancheta DIICOT trebuie să continue cu cei doi inculpați în arest preventiv.

Prima situație a fost cea în care DIICOT a cerut arestarea preventivă. Tribunalul a respins propunerea, însă Curtea de Apel a admis-o și a emis mandate de arestare preventivă pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen.

A doua oară, Călin Georgescu a cerut înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai blândă. Tribunalul i-a admis cererea, dar Curtea de Apel a respins ulterior decizia.

A treia situație a apărut la prelungirea arestului preventiv. Tribunalul București a respins propunerea DIICOT, însă Curtea de Apel a schimbat recent hotărârea, stabilind ca Georgescu să rămână în arest preventiv încă o lună.