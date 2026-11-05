Nicușor Dan, mesaj de solidaritate pentru poporul din Belarus, după întâlnirea cu lidera opoziției de la Minsk. „Știm din propria experiență ce înseamnă să fii privat de libertate”

Șeful statului a afirmat că România va continua să susțină, alături de partenerii europeni și transatlantici, persoanele care luptă pentru un Belarus democratic și pentru dreptul cetățenilor de a-și decide liber viitorul.

Într-o postare publicată pe X, Nicușor Dan a declarat că a avut o discuție foarte bună cu lidera opoziției din Belarus și a reafirmat solidaritatea României cu cetățenii acestei țări, în contextul represiunii.

„Știm, din propria noastră experiență dureroasă din trecutul recent, ce înseamnă să fii privat de libertate și cât curaj este necesar pentru a lupta pentru ea”, a transmis președintele.

Acesta a adăugat că perseverența poporului belarus merită respectul și sprijinul României.

„Împreună cu partenerii noștri europeni și transatlantici, vom continua să fim alături de cei care lucrează pentru un Belarus democratic, în care oamenii își pot decide liber propriul viitor”, a mai scris Nicușor Dan.

Întâlnirea cu Sviatlana Tsikhanouskaya a avut loc miercuri, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială. Lidera opoziției democratice din Belarus se află în exil și este una dintre principalele voci ale opoziției față de regimul condus de Aleksandr Lukașenko.