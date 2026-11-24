O nouă profesie ar putea să apară în România. Consilierul pentru aparținătorii persoanelor vârstnice ar putea fi găsit, în perioada următoare, în Clasificarea Ocupațiilor din România.

Propunerea a fost anunțată, în cadrul unei conferințe, la Palatul Parlamentului și are rolul de a sprijini familiile care trebuie să organizeze îngrijirea unui părinte dependent prin găsirea de servicii medicale și sociale adecvate în cazul unei epuizări emoționale sau financiare.

Alexandra Dobre a explicat cum ar funcționa noul mecanism de ajutorare. Familiile ar putea beneficia astfel de un consilier, care îi va fi alături în procesul de orientare către sistemul de sănătate și asistență socială. Consilierul ar putea deservi inclusiv pentru a menține legătura cu instituțiile și furnizorii, a oferi sprijin emoțional aparținătorilor și a-i ajuta să-și recunoască semnele epuizării.

„După externarea mamei, vreau să știe pe cine poate suna ca să afle ce servicii există și cum le poate accesa”, a transmis Alexandra Dobre.

Propunerea urmează să fie pregătită și prezentată Ministerului Muncii, cu atribuții și cerințe de formare profesională definite.

37% dintre seniori se simt singuri

În cadrul barometrului ECHO, realizat de CURS pe un eșantion de 1.500 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani, a reieșit că 37% dintre respondenți resimt o singurătate acută, iar 13% spun că nu au pe cine să se bazeze atunci când au nevoie de ajutor.

„Gândiți-vă la o femeie care se întoarce acasă după o externare. Are recomandările medicului în geantă. În prima dimineață acasă, îi este greu și să-și facă o cană de ceai. Fiica ei locuiește în alt oraș. Cine vine să vadă de ce are nevoie? Și cine o ajută și săptămâna viitoare?”, a spus Alexandra Dobre.

Măsurile anunțate pentru 2027

La același eveniment au mai fost anunțate alte patru direcții de acțiune ale ECHO pentru 2027:

clasificarea voluntară, Familia Friendly, pentru companii;

organizarea primului Târg de Servicii pentru Seniori;

deschiderea Centrului de Zi pentru seniori;

extinderea atelierelor de siguranță digitală în biblioteci.

„Vreau ca, atunci când un om nu mai poate ieși pe ușă, să existe cineva care îi bate la ușă și care știe cum să-l ajute”, a concluzionat Alexandra Dobre.