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Reacția ministrului Apărării din România la incidentul cu drone din apele Bulgariei. Radu Oprea: Condamn cu fermitate

O navă comercială a fost lovită de drone miercuri, în Marea Neagră. Incidentul s-a produs în apele teritoriale ale Bulgariei, iar transportul maritim se îndrepta către portul din Constanța.
Reacția ministrului Apărării din România la incidentul cu drone din apele Bulgariei. Radu Oprea: Condamn cu fermitate
Sursa foto: X/ GeoInsider
Coralia Frigea
28 oct. 2026, 15:01, Politic
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Radu Oprea, ministrul Apărării, a transmis un mesaj, la scurt timp după incidentul cu drone din Marea Neagră. Ministrul a condamnat atacurile tot mai frecvente din regiune.

„Condamn cu fermitate atacurile repetate cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră. Acest eveniment reprezintă o nouă amenințare gravă la adresa libertății de navigație și a securității regionale”, a transmis Radu Oprea.

O navă comercială, cu destinația Portul Constanța, a fost lovită de drone miercuri, în apele teritoriale ale Bulgariei. Atacul a avut loc la 21 de mile marine de Cap Kaliakra.

„Războiul de agresiune declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei continuă să producă efecte dramatice dincolo de zona de conflict, punând în pericol viețile marinarilor, transporturile comerciale și securitatea statelor riverane Mării Negre”, a mai transmis șeful MApN, printr-o postare pe Facebook.

Ministrul Apărării confirmă atacul

Incidentul din Marea Neagră a fost confirmat de ministrul Apărării din Bulgaria. Acesta a avut loc în timp ce miniștrii Apărării din România, Bulgaria și Turcia aveau o întrevedere la Sofia.

„Astăzi, chiar în timp ce participam, la Sofia, la reuniunea trilaterală a miniștrilor apărării din România, Bulgaria și Turcia, am primit vestea că o navă comercială care se îndrepta spre portul Constanța a fost lovită de trei drone în apropierea coastei Bulgariei”, a declarat ministrul Apărării din țara noastră.

Unde a fost întrerupt traseul navei

Containerele transportate proveneau din Liberia. Vasul a plecat dintr-un port israelian, însă nu a mai ajuns la destinație. Conform GeoInsider, nava a fost lovită de mai multe drone în Bulgaria.

Potrivit site-ului Maritime BG, echipajul navei este evacuat, însă nu se știe, până în acest moment, câte persoane erau la  Situația și amploarea pagubelor rămân neclare.

Atacul de miercuri marchează cel de-al nouălea incident în care un transport maritim este lovit de drone în Marea Neagră.

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