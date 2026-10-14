Alertă maritimă lângă Sulina. Nava Yara J, sub pavilionul Insulelor Comore, implicată într-un incident/MAE este în legătură permanentă cu autoritățile competente

UPDATE ora 23:05 Prima reacție a MAE

Ministerul Afacerilor Externe a transmis, despre o posibilă invocare de către România a Articolului 4 al Tratatului NATO în contextul incidentului, că se află „în legătură permanentă cu instituțiile și autoritățile naționale competente” încă de la momentul primei alerte. MAE precizează că este pregătit să informeze partenerii internaționali și să reacționeze public după ce autoritățile care investighează cazul vor confirma circumstanțele incidentului.

Știrea inițială:

Echipajul navei este în siguranță, iar o navă de salvare a fost trimisă în zonă, potrivit informațiilor publicate de Ziua de Constanța.

Vasul implicat în incident este Yara J, care navighează sub pavilionul Insulelor Comore și are numărul IMO 9221803.

Informațiile privind o posibilă lovire a navei de către o dronă sunt preliminare, iar circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul urmează să fie stabilite.

Incendiu la bordul navei

Primele informații indicau că Yara J se afla la aproximativ 8-10 mile marine sud-est de digul Sulina, în apropierea Deltei Dunării.

Datele transmise către Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) indicau că nava era în balast și se afla ancorată la aproximativ nouă mile marine est de zona Vădanei atunci când autoritățile au fost informate despre producerea unui incendiu la bord.

Ulterior, reprezentanții navei au anunțat că incendiul a fost stins și că toate persoanele aflate la bord sunt în siguranță.

Echipajul nu a solicitat sprijin sau asistență suplimentară.

Potrivit informațiilor preliminare, echipajul ar fi format din marinari sirieni. De asemenea, primele date indicau că vasul se îndrepta spre Ucraina și transporta produse petroliere.

Nava SAR APOLLO a plecat spre zonă

În pofida faptului că echipajul a anunțat că incendiul a fost stins, autoritățile române au mobilizat o navă de intervenție.

La ora 20:25, Centrul Maritim de Coordonare a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

Șase minute mai târziu, la ora 20:31, nava de căutare și salvare SAR APOLLO a plecat spre zona în care se afla Yara J.

La momentul solicitării intervenției, vasul avea o viteză de numai 0,4 noduri, fiind practic staționar.

Prioritatea autorităților maritime după declanșarea alertei a fost verificarea situației și asigurarea siguranței persoanelor aflate la bord.