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„Ziua Cârtiței”: „Cârtița” pentru Tunelul Poiana se apropie de șantier

Platforma destinată montării și lansării TBM-ului care va fora Tunelul Poiana, de pe Secțiunea 3 Cornetu–Tigveni a Autostrăzii Sibiu–Pitești, este aproape finalizată. Constructorii anunță că prima componentă a utilajului va ajunge în curând în șantier.
„Ziua Cârtiței”: „Cârtița” pentru Tunelul Poiana se apropie de șantier
Foto: DRDP Craiova
Laura Buciu
05 oct. 2026, 12:15, Economic
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Este vorba despre capul de forare, care are un diametru inițial de aproximativ 6,5 metri și o greutate de circa 180 de tone. Acesta va fi asamblat direct în șantier, unde vor fi montate componentele necesare pentru ca diametrul ansamblului să ajungă la aproximativ 12,5 metri, dimensiunea necesară pentru excavarea Tunelului Poiana.

Ulterior, în șantier va fi asamblat întregul TBM, inclusiv corpul utilajului și trenul de echipamente din spatele acestuia. Ansamblul va permite excavarea și evacuarea materialului rezultat, alimentarea și funcționarea utilajului, dar și montarea segmentelor prefabricate din beton care vor forma structura tunelului.

La final, întregul ansamblu va avea aproximativ 100 de metri lungime.

„Numărătoarea inversă a început”, transmit reprezentanții proiectului, care precizează că utilajul supranumit „cârtița” va apărea în curând în șantier.

Tunelul Poiana face parte din Secțiunea 3 Cornetu–Tigveni a Autostrăzii Sibiu–Pitești, una dintre cele mai dificile porțiuni ale proiectului de infrastructură, lucrările desfășurându-se într-o zonă montană.

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