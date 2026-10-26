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Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra locuințe prin „Noua Casă” cu un avans de 5%. Proiectul, adoptat de Senat

Tinerii care nu au împlinit 35 de ani ar putea cumpăra locuințe prin programul „Noua Casă” cu un avans minim de 5%, inclusiv în cazul finanțărilor cuprinse între 70.001 și 140.000 de euro. Senatul a adoptat luni o propunere legislativă în acest sens.
Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra locuințe prin „Noua Casă” cu un avans de 5%. Proiectul, adoptat de Senat
Cosmin Pirv
26 oct. 2026, 19:51, Politic
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Potrivit unui comunicat al PSD, este vorba de inițiativa ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene Alexandru-Mihai Ghigiu, prin care tinerii sub 35 de ani vor putea cumpăra locuințe prin programul guvernamental Noua Casă cu un avans de minimum de 5% chiar și în cazul imobilelor mai scumpe, unde valoarea finanțării este cuprinsă între 70.001 și 140.000 de euro.

Propunerea legislativă a fost adoptată în Senat, în calitate de primă cameră sesizată.

„Măsura reduce bariera de acces la o locuință proprie pentru segmentul tinerilor, prin diminuarea sumei necesare cu titlu de avans inițial, fără a antrena costuri directe pentru bugetul de stat. Inițiativa sprijină accesul tinerilor la o locuință în condiții echitabile, contribuie la formarea de noi familii și la reducerea presiunii pe piața chiriilor”, a declarat senatoarea PSD Mihai Daniela, înainte de votul din plen.

Propunerea care vizează programul „Noua Casă” a fost aprobată cu 102 voturi pentru și o abținere.

PSD a prevăzut în programul de guvernare 2026-2028 operaționalizarea unui mecanism de finanțare a construirii și modernizării locuințelor sociale din fonduri europene.

De asemenea, este prevăzută elaborarea cadrului legal pentru cooperative de locuire și parteneriate public-private, cu un program-pilot în minimum 3 municipii pentru tineri, familii cu copii și lucrători cu venituri medii.

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