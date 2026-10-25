De ce casele scandinavilor rămân călduroase chiar și în iernile geroase. Detaliile care fac diferența

Iernile lungi și geroase au influențat modul în care locuințele sunt construite și amenajate în nordul Europei. Izolația eficientă, eliminarea curenților de aer și utilizarea materialelor care păstrează căldura sunt esențiale, însă și elemente aparent banale, precum perdelele și covoarele, pot face diferența, potrivit publicației Blic.

Perdelele și covoarele pot ajuta la păstrarea căldurii

În sezonul rece, perdelele groase nu au doar un rol decorativ. Ele pot reduce senzația de frig din apropierea ferestrelor, în timp ce covoarele sporesc confortul, mai ales în încăperile cu podele care se răcesc rapid.

În zilele însorite, perdelele și jaluzelele ar trebui deschise pentru a permite pătrunderea căldurii solare. Seara, închiderea acestora poate reduce senzația de frig din apropierea geamurilor.

Este important, totuși, ca perdelele să nu acopere caloriferele, deoarece pot împiedica distribuirea aerului cald în cameră.

Ferestrele și ușile prost etanșate favorizează pierderile de căldură

Chiar și atunci când sistemul de încălzire funcționează la capacitate ridicată, aerul rece care pătrunde prin ferestre și uși poate reduce considerabil confortul termic.

În special în locuințele vechi, este recomandată verificarea ramelor, îmbinărilor și garniturilor. Înlocuirea elementelor deteriorate și astuparea fisurilor pot limita pierderile de căldură fără investiții importante.

Aerisirea rămâne necesară și iarna, însă este mai eficientă atunci când se face pentru perioade scurte, cu ferestrele larg deschise, decât prin menținerea lor întredeschise ore întregi. Astfel, aerul este înlocuit rapid, fără ca pereții și mobilierul să se răcească semnificativ.

De ce contează materialele și poziția mobilierului

În casele scandinave tradiționale, sobele masive din piatră sau cărămidă aveau un rol important. Acestea acumulau căldură în timpul arderii și o eliberau treptat, chiar și după stingerea focului.

Principiul se bazează pe capacitatea unor materiale, precum piatra, cărămida și betonul, de a absorbi și de a elibera lent energia termică.

Totuși, aceste materiale nu înlocuiesc izolarea corespunzătoare a pereților, acoperișului și podelei.

Și amplasarea mobilierului influențează încălzirea locuinței. O canapea sau un dulap așezat în fața caloriferului poate bloca distribuirea căldurii, motiv pentru care este recomandat să existe suficient spațiu liber în jurul surselor de încălzire.

Încăperile utilizate rar pot fi menținute la temperaturi diferite de cele locuite frecvent, însă trebuie aerisite pentru a reduce riscul apariției umezelii și mucegaiului.

Ce poți face fără investiții mari

Printre cele mai simple măsuri se numără verificarea etanșeității ferestrelor și ușilor, înlocuirea garniturilor uzate, folosirea luminii solare în timpul zilei și închiderea perdelelor seara.

Covoarele pot îmbunătăți confortul pe podelele reci, iar îndepărtarea mobilierului din fața caloriferelor permite o distribuire mai eficientă a căldurii.

Dacă locuința rămâne rece chiar și atunci când încălzirea funcționează normal, problema poate fi una mai serioasă, precum izolarea deficitară sau existența punților termice.

Principala lecție a abordării scandinave este că nu contează doar câtă căldură produci, ci și cât de bine reușești să o păstrezi în locuință.