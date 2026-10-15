Istanbulul, sub ape, după cele mai grave ploi din ultimii 80 de ani. Cel puțin 3 morți

Ploaia a început să lovească cu putere cel mai mare oraș al Turciei, miercuri dimineață, și s-a intensificat pe parcursul zilei, provocând haos și viituri, imaginile arătând mașini măturate de apele care curgeau cu viteză.

„Vorbim aici despre cel mai ridicat nivel de precipitații înregistrat la Istanbul de la începutul înregistrărilor, în 1942”, a declarat guvernatorul Istanbulului, Davut Gul, citat de AFP.

Numărul victimelor inundațiilor a crescut la trei după ce autoritățile au găsit cadavrul unui bărbat lângă un parc din zona Kagithane, pe malul european, a precizat biroul lui Gul într-un comunicat.

În urma furtunii, un adolescent de 14 ani a murit, după ce a fost electrocutat în timp ce a pășit într-o băltoacă în zona Balat. Adolescentul a fost dus de urgență la spital, dar personalul medical nu a reușit să-l salveze, potrivit declarațiilor date de oficiali. Alte patru persoane erau date dispărute.

🇹🇷 Terrifying footage from Istanbul, which was literally underwater Heavy downpours battered the city, causing severe flooding. Authorities cancelled school classes and urged residents to stay home unless absolutely necessary. — NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2026

Pompierii au curățat, joi, Istanbulul

Echipele municipale din Istanbul și pompierii desfășurau joi operațiuni de curățare la școli, terenuri de fotbal, garaje și alte locații, pompând apa din zonele inundate și îndepărtând noroiul, a relatat un fotograf AFP.