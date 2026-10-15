Istanbulul, sub ape, după cele mai grave ploi din ultimii 80 de ani. Cel puțin 3 morți

Ploaia a început să lovească cu putere cel mai mare oraș al Turciei, miercuri dimineață, și s-a intensificat pe parcursul zilei, provocând haos și viituri, imaginile arătând mașini măturate de apele care curgeau cu viteză.
„Vorbim aici despre cel mai ridicat nivel de precipitații înregistrat la Istanbul de la începutul înregistrărilor, în 1942”, a declarat guvernatorul Istanbulului, Davut Gul, citat de AFP.
Numărul victimelor inundațiilor a crescut la trei după ce autoritățile au găsit cadavrul unui bărbat lângă un parc din zona Kagithane, pe malul european, a precizat biroul lui Gul într-un comunicat.
În urma furtunii, un adolescent de 14 ani a murit, după ce a fost electrocutat în timp ce a pășit într-o băltoacă în zona Balat. Adolescentul a fost dus de urgență la spital, dar personalul medical nu a reușit să-l salveze, potrivit declarațiilor date de oficiali. Alte patru persoane erau date dispărute.
🇹🇷 Terrifying footage from Istanbul, which was literally underwater
Heavy downpours battered the city, causing severe flooding.
Authorities cancelled school classes and urged residents to stay home unless absolutely necessary.
— NEXTA (@nexta_tv) October 15, 2026
Echipele municipale din Istanbul și pompierii desfășurau joi operațiuni de curățare la școli, terenuri de fotbal, garaje și alte locații, pompând apa din zonele inundate și îndepărtând noroiul, a relatat un fotograf AFP.
Miercuri seara, guvernatorul anunțase că școlile vor rămâne închise în tot Istanbulul până luni, îndemnând oamenii să rămână acasă „doar dacă este absolut necesar” și sfătuindu-i pe cei care locuiesc în subsoluri „să-și petreacă noaptea la etaje mai înalte și mai sigure”.
În Beykoz, în partea asiatică a Istanbulului, un zid de sprijin din jurul unui complex cu trei etaje s-a prăbușit, clădirea fiind evacuată din motive de siguranță, au relatat publicațiile turcești.
Imagini dramatice postate online și colectate de agenția de știri DHA arătau un șir de mașini parcate în districtul Sariyer, din nordul orașului, împinse în torentul de apă noroioasă, de unde au fost luate de apă.
În unele zone ale orașului s-au înregistrat, de asemenea, întreruperi de curent și de apă, în special în Sariyer, unde, potrivit unui jurnalist AFP, proprietarii de magazine încercau să-și salveze marfa din noroi.
Patruzeci și trei de zboruri cu destinația Aeroportul din Istanbul, situat pe malul Mării Negre, au fost nevoite să fie redirecționate, la fel ca trei zboruri care se îndreptau spre aeroportul Sabiha Gokcen din partea asiatică a orașului, care a suspendat temporar decolările din cauza vânturilor puternice, a declarat Ministerul Transporturilor într-un comunicat difuzat de agenția de știri de stat Anadolu.
Agenția turcă pentru situații de urgență AFAD a înființat un centru de criză pentru a gestiona incidentele cauzate de precipitațiile abundente, care, până miercuri seara, se ridicau la 1.277 de inundații, 15 alunecări de teren, 47 de persoane blocate și două acoperișuri smulse de vânt.