Prima pagină » Știri externe » Cod roșu de vreme rea la Istanbul. MAE îi sfătuiește pe români să evite deplasările neesențiale

Cod roșu de vreme rea la Istanbul. MAE îi sfătuiește pe români să evite deplasările neesențiale

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Istanbul, unde autoritățile turce au decretat cod roșu de vreme rea pentru 17 și 18 octombrie, din cauza ploilor torențiale și a vântului puternic.
Cod roșu de vreme rea la Istanbul. MAE îi sfătuiește pe români să evite deplasările neesențiale
Andreea Tobias
17 oct. 2026, 13:03, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fenomenele pot provoca inundații, alunecări de teren, blocaje rutiere, întreruperi ale transportului în comun și perturbări ale traficului aerian pe cele două aeroporturi din Istanbul, precizează MAE. Avertizarea a fost emisă de Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor și Urgențelor din Turcia (AFAD).

Ministerul le recomandă românilor aflați acolo să asculte instrucțiunile autorităților turce și să evite deplasările neesențiale în zona metropolitană a Istanbulului.

Inundații Istanbul: Al doilea val de ploi

Codul roșu vine după inundațiile care au paralizat Istanbulul miercuri și joi, provocate de cele mai abundente ploi din ultimele decenii. Cel puțin trei persoane au murit, între care un băiat de 14 ani electrocutat într-o băltoacă, iar alte patru au fost date dispărute, potrivit guvernatorului Istanbulului. Peste 2.700 de oameni rămași blocați de ape au fost evacuați.

Pe Aeroportul Istanbul, 51 de zboruri au fost redirecționate spre alte aeroporturi și 19 au fost anulate. Școlile au fost închise, iar motocicletele au fost interzise în trafic.

MAE le recomandă celor care au zboruri spre Istanbul să verifice din timp statusul cursei, la compania aeriană sau pe site-urile Aeroportului Internațional Istanbul și Aeroportului Internațional Sabiha Gökçen.

Recomandarea video

Programul de guvernare, capitolul Justiție: nicio măsură concretă de combatere a corupției sau de decartelizare a sistemului judiciar
G4Media
George Pușcaș, audiat la DIICOT! Prejudiciu de 2,5 milioane de euro
GSP.ro
Scandalul morților de la Spitalul Pantelimon încă nu s-a încheiat. Femeia care a alertat procurorii e în război cu conducerea spitalului. Acuzații de răzbunare și dosare penale
Gandul
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Cancan
FOTO. „Așa îmi imaginez că arată Femeia Fantastică”. Cea mai frumoasă jucătoare de rugby i-a cucerit pe fani
Prosport
Căldura extremă ucide de două ori mai mulți români decât accidentele rutiere: 100 de decese în timpul verii, pentru fiecare grad în plus
Libertatea
Rețeta pentru cel mai sănătos bulion: cât se fierbe ca să iasă gustos! Radu Anton Roman nu folosea deloc conservanți
CSID
Noua Tesla Roadster are suport de pahare și loc pentru bagaje. Dar poate merge cu roțile în sus și sări peste alte mașini
Promotor