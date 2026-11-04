Ana Maria Bărbosu, suspendată doi ani pentru încălcarea regulamentului antidoping. Decizie TAS înaintea Jocurilor Olimpice din 2028

Divizia Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv a admis parțial solicitarea Federației Internaționale de Gimnastică (World Gymnastics), stabilind că Ana Maria Bărbosu a comis trei abateri de la obligațiile de localizare pentru efectuarea controalelor antidoping.

Potrivit comunicatului oficial al TAS, suspendarea de doi ani este calculată începând cu 5 mai 2026, data la care sportiva a fost suspendată provizoriu. Astfel, sancțiunea urmează să expire la 4 mai 2028, iar gimnasta va putea reveni în competiții începând cu 5 mai 2028. Decizia poate fi contestată la Divizia de Apel a TAS.

De ce a fost suspendată Ana Maria Bărbosu

Cazul a fost declanșat după ce Agenția Internațională de Testare (ITA), instituția care gestionează programul antidoping al Federației Internaționale de Gimnastică, a constatat trei abateri privind localizarea sportivei, înregistrate între septembrie și decembrie 2025.

Conform regulamentului antidoping, sportivii incluși în programul de testare trebuie să comunice zilnic locul în care pot fi găsiți și să stabilească un interval de 60 de minute în care sunt disponibili pentru controale inopinate.

Trei abateri privind localizarea, într-un interval de 12 luni, constituie o încălcare a regulamentului antidoping, chiar dacă sportivul nu a fost depistat pozitiv la o substanță interzisă.

Sportiva a contestat acuzațiile și a solicitat judecarea dosarului de către Divizia Antidoping a TAS. Audierea a avut loc pe 20 august 2026.

Arbitrul unic a stabilit că cele trei abateri au fost înregistrate corect și a confirmat suspendarea de doi ani.

Totuși, TAS a respins anularea rezultatelor sportive obținute de gimnastă începând din decembrie 2025, motiv pentru care solicitarea Federației Internaționale a fost admisă doar parțial.

Deciza Tribunalului de Arbitraj Sportiv

„Divizia Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (CAS ADD) a admis parțial cererea Federației Internaționale de Gimnastică (World Gymnastics) privind inițierea unei proceduri disciplinare împotriva gimnastei Ana Maria Bărbosu (România), în legătură cu trei încălcări ale obligațiilor privind furnizarea informațiilor de localizare necesare efectuării controalelor antidoping.

S-a constatat că Ana Maria Bărbosu a comis o încălcare a regulamentului antidoping (ADRV), fiind sancționată cu o perioadă de suspendare de doi ani, începând cu data de 5 mai 2026, data la care a intrat în vigoare suspendarea sa provizorie.

În primăvara anului 2026, ITA a informat-o pe Ana Maria Bărbosu cu privire la comiterea unei încălcări a regulamentului antidoping, după ce în cazul acesteia au fost înregistrate trei încălcări ale obligațiilor privind furnizarea informațiilor de localizare, în perioada septembrie-decembrie 2025, respectiv într-un interval de 12 luni.

Sportiva a fost notificată cu privire la sancțiunea standard aplicabilă, respectiv o perioadă de suspendare de doi ani, și suspendată provizoriu începând cu 5 mai 2026. Ana Maria Bărbosu a comunicat ITA că nu este de acord cu consecințele propuse și a solicitat organizarea unei audieri în fața Diviziei Antidoping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (CAS ADD).

Audierea a avut loc la data de 20 august 2026, când un judecător unic a ascultat argumentele ambelor părți. Acesta a considerat că cele trei încălcări ale obligațiilor privind furnizarea informațiilor de localizare au fost înregistrate în mod corect în cazul sportivei, în decursul unui interval de 12 luni, fapt care constituie o încălcare a regulamentului antidoping.

În consecință, Ana Maria Bărbosu a fost sancționată cu o perioadă de suspendare de doi ani, din care se scade perioada de suspendare provizorie deja executată. Cu toate acestea, judecătorul a stabilit că toate rezultatele sportive obținute de Ana Maria Bărbosu începând din decembrie 2025 nu vor fi descalificate”, este verdictul dat de TAS.

Mai poate participa Ana Bărbosu la Jocurile Olimpice din 2028?

Dacă sancțiunea rămâne în vigoare, Ana Maria Bărbosu va putea reveni în competiții cu aproximativ două luni înaintea Jocurilor Olimpice, ceea ce îi reduce considerabil timpul disponibil pentru participarea la concursuri și obținerea calificării.

Participarea sa va depinde de criteriile de calificare și de situația sportivă de la momentul revenirii.

Ana Bărbosu are un alt proces la TAS, pentru medalia olimpică de la Paris

Separat de dosarul antidoping, Ana Maria Bărbosu este implicată într-o nouă procedură arbitrală privind medalia de bronz cucerită la sol la Jocurile Olimpice din 2024.

La Paris, gimnasta română a obținut medalia după ce TAS a anulat efectele unei contestații depuse de echipa americancei Jordan Chiles, considerând că aceasta fusese formulată după expirarea termenului regulamentar.

Ulterior, cazul a ajuns la Tribunalul Federal Elvețian, care a dispus reexaminarea procedurii în lumina unor noi probe.

Potrivit TAS, părțile implicate în acest dosar continuă schimbul de documente și au solicitat ca o nouă audiere să nu fie organizată înainte de mai 2027.

Ana Maria Bărbosu, în vârstă de 20 de ani, este una dintre principalele reprezentante ale noii generații a gimnasticii românești. Sportiva a cucerit bronzul olimpic la sol la Paris, în 2024, și a devenit campioană europeană în 2025