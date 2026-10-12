Din umbra tatălui său direct spre vârful Serie A. Daniel Maldini, omul revelației Cagliari

Cagliari a obținut patru victorii în primele cinci partide, cel mai bun start al clubului într-un sezon de primă ligă din ultimii peste 50 de ani. Rezultatele continuă forma bună din finalul campionatului precedent, când sarzii câștigaseră patru dintre ultimele șapte partide, potrivit The Guardian.

Unul dintre principalii protagoniști este Daniel Maldini. Atacantul italian a marcat și în remiza cu Juventus, scor 1 – 1, ajungând la patru partide consecutive de Serie A în care a înscris. Reușita a venit chiar în ziua în care fotbalistul a împlinit 25 de ani.

Performanța are o semnificație aparte pentru un jucător care a fost permanent comparat cu tatăl său, Paolo Maldini, și cu bunicul Cesare Maldini. Crescut de AC Milan și debutat la seniori în 2020, Daniel nu a reușit să se impună pe San Siro, iar ulterior a trecut pe la Spezia, Empoli, Monza, Atalanta și Lazio.

Fabio Pisacane a transformat Cagliari

O parte importantă a ascensiunii îi este atribuită antrenorului Fabio Pisacane, care a preluat prima echipă în 2025. Tehnicianul îi oferă lui Maldini libertatea de a evolua atât în bandă, cât și în zona specifică unui număr 10.

Progresul formației este remarcat și de Harry Winks, fostul internațional englez de la Tottenham și Leicester. Mijlocașul consideră că Pisacane a îmbunătățit nivelul jucătorilor de la sosirea sa și că antrenorul are potențialul de a ajunge la cel mai înalt nivel.

Cagliari nu este însă o echipă construită doar în jurul unor fotbaliști experimentați precum Winks sau Yerry Mina. O bună parte dintre titulari au cel mult 25 de ani, iar printre tinerii care s-au remarcat se numără Alessandro Romano și Paul Mendy. Portarul Elia Caprile a avut, de asemenea, o contribuție majoră în remiza cu Juventus.

Cagliari, peste AC Milan și Juventus

După șase etape, Cagliari are 13 puncte și ocupă poziția a patra. Inter și Lazio conduc cu câte 16 puncte, Roma are 14, în timp ce AC Milan este în urma sarzilor, cu 12 puncte. Juventus a acumulat 11.

Forma este cu atât mai spectaculoasă cu cât Cagliari a terminat în prima jumătate a clasamentului Serie A o singură dată în ultimele trei decenii. Campioană a Italiei în 1970, echipa din Sardinia începe acum să viseze din nou la o clasare care părea improbabilă înaintea sezonului.

În ultimele opt meciuri de campionat, incluzând finalul stagiunii precedente, Cagliari a obținut șase victorii și o remiză. În acest interval, doar Roma a acumulat mai multe puncte.