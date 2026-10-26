Prima pagină » Sport » Cristian Chivu împlinește 46 de ani. Inter îl laudă: „Dedicare, curaj – valorile antrenorului”

Cristian Chivu împlinește 46 de ani. Inter îl laudă: „Dedicare, curaj – valorile antrenorului”

Clubul Internazionale Milano i-a transmis luni un mesaj aniversar antrenorului român Cristian Chivu, care împlinește 46 de ani, la o zi după victoria obținută de echipa sa în fața Fiorentinei, scor 2-1, în etapa a opta din Serie A, revenind în fruntea clasamentului din campionatul Italiei.
Cristian Chivu împlinește 46 de ani. Inter îl laudă: „Dedicare, curaj - valorile antrenorului”
Sursa foto: IPA Sport/ABACA
Petre Apostol
26 oct. 2026, 07:36, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Dedicare, curaj și sentiment de apartenență” sunt valorile tehnicianului român, a transmis Inter pe site-ul oficial, în mesajul publicat cu ocazia aniversării antrenorului Cristian Chivu.

Mesajul vine după un succes obținut dramatic duminică, pe San Siro, unde Inter a întors rezultatul în ultimele minute ale partidei cu Fiorentina. Marcus Thuram a restabilit egalitatea, iar Piotr Zielinski a transformat un penalty pentru victoria formației milaneze, care a ajuns la 22 de puncte, la egalitate cu Lazio, în fruntea clasamentului din Serie A.

Născut la Reșița, la 26 octombrie 1980, Chivu conduce prima echipă a lui Inter din vara anului 2025. În sezonul său de debut pe banca formației milaneze, antrenorul român a câștigat titlul în Italia și Cupa Italiei, devenind al doilea om din istoria clubului care cucerește campionatul italian atât ca jucător, cât și ca antrenor, după Armando Castellazzi.

Anterior, tehnicianul român a activat în sectorul juvenil al clubului din Milano, între 2018 și 2024, inclusiv la echipa Primavera, cu care a câștigat campionatul Italiei la categoria Under-19, în 2022.

În cariera de jucător, Cristian Chivu a evoluat la CSM Reșița, Universitatea Craiova, Ajax Amsterdam, AS Roma și Inter Milano. Transferat la Ajax în 1999, el a devenit căpitanul formației olandeze și a câștigat campionatul, Cupa și Supercupa Olandei. În 2007 a ajuns la Inter, club alături de care a obținut trei titluri de campion al Italiei, două Cupe ale Italiei și Liga Campionilor, în sezonul 2009-2010, când echipa pregătită de Jose Mourinho a realizat tripla istorică.

Fost căpitan al echipei naționale a României, Chivu a adunat 75 de selecții și a marcat trei goluri pentru prima reprezentativă. El s-a retras din activitatea de jucător în 2014.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Drăgușin a mers spre Chivu, imediat după meciul pierdut la Milano: „Bineînțeles, asta nu se discută!”
GSP.ro
Peste 12.000 de persoane au încasat pensii de serviciu în septembrie 2026. Câți bani au primit magistrații
Gandul
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Cancan
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Prosport
Lula da Silva câștigă un nou mandat istoric de președinte în Brazilia. Stânga rămâne la putere împotriva tuturor așteptărilor
Libertatea
Ce se pune lângă icoană în ajunul Sfântului Dumitru, pentru sănătatea și binele întregii familii
CSID
Mașina Zilei: Honda CR-V din 2017, un SUV diesel la sub 9.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor