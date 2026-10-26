Cristian Chivu împlinește 46 de ani. Inter îl laudă: „Dedicare, curaj – valorile antrenorului”

„Dedicare, curaj și sentiment de apartenență” sunt valorile tehnicianului român, a transmis Inter pe site-ul oficial, în mesajul publicat cu ocazia aniversării antrenorului Cristian Chivu.

Mesajul vine după un succes obținut dramatic duminică, pe San Siro, unde Inter a întors rezultatul în ultimele minute ale partidei cu Fiorentina. Marcus Thuram a restabilit egalitatea, iar Piotr Zielinski a transformat un penalty pentru victoria formației milaneze, care a ajuns la 22 de puncte, la egalitate cu Lazio, în fruntea clasamentului din Serie A.

Născut la Reșița, la 26 octombrie 1980, Chivu conduce prima echipă a lui Inter din vara anului 2025. În sezonul său de debut pe banca formației milaneze, antrenorul român a câștigat titlul în Italia și Cupa Italiei, devenind al doilea om din istoria clubului care cucerește campionatul italian atât ca jucător, cât și ca antrenor, după Armando Castellazzi.

Anterior, tehnicianul român a activat în sectorul juvenil al clubului din Milano, între 2018 și 2024, inclusiv la echipa Primavera, cu care a câștigat campionatul Italiei la categoria Under-19, în 2022.

În cariera de jucător, Cristian Chivu a evoluat la CSM Reșița, Universitatea Craiova, Ajax Amsterdam, AS Roma și Inter Milano. Transferat la Ajax în 1999, el a devenit căpitanul formației olandeze și a câștigat campionatul, Cupa și Supercupa Olandei. În 2007 a ajuns la Inter, club alături de care a obținut trei titluri de campion al Italiei, două Cupe ale Italiei și Liga Campionilor, în sezonul 2009-2010, când echipa pregătită de Jose Mourinho a realizat tripla istorică.

Fost căpitan al echipei naționale a României, Chivu a adunat 75 de selecții și a marcat trei goluri pentru prima reprezentativă. El s-a retras din activitatea de jucător în 2014.