Cristi Chivu, după eșecul lui Inter în Champions League: „Îmi asum responsabilitatea. Nu reușesc să găsesc echilibrul potrivit”

Inter a pierdut marți seară, 13 octombrie, chiar pe teren propriu, bifând a doua înfrângere în primele două etape din Champions League, scrie Sky Sport Italia. Rezultatul complică situația italienilor, care mai au șase meciuri de disputat în faza ligii. La finalul întâlnirii, Chivu a analizat prestația jucătorilor săi într-un interviu. El a recunoscut că nu a reușit să găsească soluțiile necesare pentru a controla partida.

Chivu explică momentul în care Inter a pierdut controlul meciului

Tehnicianul român consideră că prima repriză a fost echilibrată, ambele echipe reușind să joace cu intensitate. Inter a avut însă dificultăți în organizarea defensivă, inclusiv după o fază în care adversarii au declanșat un contraatac în urma unui corner.

„Am făcut lucruri bune, apoi am primit un contraatac după un corner. Au fost câteva episoade nefavorabile în care puteam fi mai bine organizați”, a explicat Chivu. Antrenorul a remarcat că echipa sa a reușit să egaleze înainte de pauză și a început bine repriza secundă, având două ocazii importante de gol.

Inter – Club Brugge KV

90+3′ Goal! [3] – 4 Bonny A. https://t.co/WqlZkgiWGL — CFC CHRIS (@BIGCHRISTIANX1) October 13, 2026

Ulterior, nerăbdarea și frustrarea au afectat organizarea jucătorilor. „Atacam și uitam să ne mai întoarcem în apărare. Ajungeam mereu prea târziu, iar în Champions League plătești pentru asta”, a declarat tehnicianul.

Potrivit lui antrenorului român, după momentul în care scorul a devenit 2-1, Inter și-a pierdut luciditatea și nu a mai respectat planul tactic. Românul a recunoscut și meritele adversarilor, subliniind că Brugge a pus mari probleme prin calitatea tehnică, intensitate și determinare.

„Există ceva ce purtăm cu noi”. Chivu vorbește despre problemele mentale ale echipei

Antrenorul lui Inter a admis că numărul golurilor primite reprezintă un motiv de îngrijorare. El consideră că echipa trebuie să îmbunătățească duelurile individuale, recuperarea mingilor, distanțele dintre jucători și organizarea în momentele de presiune.

„Suntem conștienți de ceea ce nu funcționează în Champions League. Există ceva ce purtăm cu noi, iar eu sunt primul care își asumă responsabilitatea, pentru că nu reușesc să găsesc echilibrul potrivit în anumite tipuri de meciuri”, a declarat Chivu.

Tehnicianul a sugerat că problemele nu sunt exclusiv tactice, ci țin și de pregătirea mentală a fotbaliștilor. Acesta a recunoscut că ar fi putut gestiona diferit inclusiv discuția cu jucătorii la pauză. „Poate ar fi trebuit să transmit mai multă liniște la pauză, fără să pun prea multă presiune pe ei”, a explicat antrenorul.

Ce urmează pentru Inter în Liga Campionilor

După două înfrângeri în primele două etape, Inter trebuie să recupereze punctele pierdute pentru a-și îmbunătăți poziția în clasamentul competiției. Chivu a subliniat că echipa nu trebuie să își piardă încrederea, în condițiile în care mai are șase partide de disputat.

„Meciurile europene sunt diferite prin intensitate și calitate tehnică, dar avem obligația să găsim echilibrul potrivit. În Champions League, detaliile și episoadele fac diferența”, a afirmat antrenorul român. Tot el a mai precizat că Inter trebuie să continue munca atât din punct de vedere tactic, cât și mental, pentru a gestiona mai bine momentele dificile din următoarele partide europene.