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Borna impresionantă atinsă de baschetbalistul sârb Nikola Jokić în NBA. Un singur jucător mai bun în istorie

Baschetbalistul sârb Nikola Jokić a înregistrat joi al 200-lea triple-double din carieră în sezonul regulat al Ligii profesioniste nord-americane (NBA), în victoria obținută de Denver Nuggets în deplasare, în fața formației New Orleans Pelicans, cu scorul de 104-91.
Borna impresionantă atinsă de baschetbalistul sârb Nikola Jokić în NBA. Un singur jucător mai bun în istorie
sursă foto: Denver Nuggets
Petre Apostol
29 oct. 2026, 07:21, Sport
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Nikola Jokić a încheiat partida cu 21 de puncte, 13 recuperări și 10 pase decisive. Centrul echipei din Denver a devenit astfel al doilea jucător din istoria NBA care atinge pragul de 200 de triple-double-uri în sezonul regulat.

Russell Westbrook, retras din activitate în vara acestui an, ocupă în continuare primul loc în clasamentul all-time, cu 209 de triple-double-uri.

Legendarul Oscar Robertson se află pe poziția a treia, cu 181 de astfel de performanțe.

Victoria de la New Orleans i-a adus lui Jokić al doilea triple-double din actualul sezon, după ce sârbul a reușit câte 34 în fiecare dintre ultimele două stagiuni.

Jucătorul lui Denver a câștigat de trei ori premiul MVP al NBA, în 2021, 2022 și 2024.

Denver a controlat cea mai mare parte a meciului și a construit un avantaj de 22 de puncte în prima jumătate a disputei. Gazdele au revenit în ultimul sfert și au redus diferența la cinci puncte, însă Nuggets au reușit să își consolideze avantajul pe final.

Jamal Murray a contribuit cu 23 de puncte pentru învingători, în timp ce Aaron Gordon a încheiat partida cu 15 puncte și 11 recuperări. De la New Orleans, Zion Williamson a fost principalul marcator, cu 25 de puncte.

Pentru Denver a fost doar a doua victorie a sezonului în cele patru meciuri disputate. Formația din New Orleans are patru înfrângeri din patru jocuri.

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