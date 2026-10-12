Cagliari – Juventus, meci terminat cu scântei. Ambii antrenori au fost eliminați după o ceartă pornită de la o strângere de mână

Incidentul s-a produs imediat după fluierul final al partidei disputate duminică, 11 octombrie, în etapa a șasea din Serie A, potrivit Sky Sport Italia. Luciano Spalletti și Fabio Pisacane s-au întâlnit la marginea terenului pentru a se saluta, însă gestul obișnuit de fair-play s-a transformat rapid într-o confruntare verbală.

Cei doi antrenori au rămas față în față timp de câteva secunde, vizibil nervoși, iar tonul discuției a crescut. Membrii staffurilor tehnice au intervenit pentru a-i despărți. Arbitrul Matteo Marcenaro a decis să le arate cartonașul roșu ambilor tehnicieni, care au părut surprinși de sancțiune

Ce i-a spus Spalletti antrenorului lui Cagliari: „Sunt buni și la tras de timp”

După meci, Luciano Spalletti a explicat ce a provocat schimbul de replici cu omologul său. Antrenorul lui Juventus a încercat să minimalizeze incidentul, susținând că nu a fost vorba despre o ceartă serioasă.

„Cearta? Nu s-a întâmplat nimic. L-am felicitat și i-am spus că sunt buni… inclusiv la tras de timp”, a declarat Spalletti pentru Sky Sport Italia. Tehnicianul a precizat că remarca sa a provocat imediat o reacție din partea lui Fabio Pisacane.

Clima esquentou entre Pisacane e Spalletti após o empate entre Cagliari e Juventus. Ambos acabaram expulsos pela arbitragem. https://t.co/uiyxbWMwfD — Calcionalizando (@calcionalizando) October 11, 2026

„Pisacane mi-a răspuns: «În ce sens, tras de timp?». Dar nu a fost nimic deosebit”, a adăugat antrenorul lui Juventus. Deși Spalletti a prezentat discuția drept un schimb minor de replici, arbitrul a considerat că situația justifică eliminarea ambilor antrenori.

Fabio Pisacane: „Totul s-ar fi putut termina cu o îmbrățișare”

Antrenorul lui Cagliari a oferit o versiune mai conciliantă a incidentului, descriind întâlnirea de la finalul meciului drept un salut ceva mai energic. „A fost un salut puțin mai energic”, a declarat Fabio Pisacane pentru Sky Sport Italia. Acesta a sugerat că Spalletti era preocupat de dificultatea confruntării încă dinaintea partidei.

„Încă de la conferința de presă de ieri, Spalletti părea puțin îngrijorat. Asta ne arată că facem lucruri bune”, a afirmat tehnicianul lui Cagliari. Pisacane a regretat că momentul s-a încheiat cu două eliminări, mai ales că, în opinia sa, Juventus a meritat rezultatul de egalitate. „Totul s-ar fi putut termina cu o îmbrățișare, mai ales că au meritat pe deplin egalul. Îmi pare rău”, a adăugat antrenorul.

Juventus pleacă de la Cagliari cu un punct și două cartonașe roșii pentru antrenori

Partida dintre Cagliari și Juventus s-a încheiat cu scorul de 1-1, însă incidentul de după fluierul final a atras atenția asupra celor două bănci tehnice. Eliminările au fost dictate după încheierea jocului, în urma confruntării verbale dintre Spalletti și Pisacane.

Cei doi antrenori au încercat ulterior să reducă importanța episodului, însă cartonașele roșii rămân consemnate în raportul partidei. Eventualele sancțiuni disciplinare suplimentare urmează să fie stabilite de autoritățile competente din fotbalul italian.