Senzație în baschetul din Europa: Echipa care primește invitația de aur în Euroligă

Informația despre echipa de baschet a fost publicată de site-ul american Front Office Sports.

În acest sezon, echipa joacă în Serie A și în EuroCup.

Președintele și proprietarul clubului este omul de afaceri american Matt Rizzetta. El lucrează cu autoritățile din Napoli la un proiect pentru o arenă nouă și modernă. Sala ar urma să respecte cele mai înalte standarde ale Euroligii și ale NBA Europe. Proiectul este unul dintre principalele atuuri ale clubului pentru obținerea unei licențe pe mai mulți ani.

Vestea vine după ce proprietarii cluburilor din Euroligă au respins o propunere inițială de colaborare venită din partea NBA. Ei au considerat că înghețarea extinderii ar frâna dezvoltarea competiției.

Euroliga vrea să ajungă la 24 de echipe până în sezonul 2027/28. Pe lângă Napoli, alte 11 cluburi și-au manifestat interesul pentru un loc cu statut de franciză.

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Au sosit, printre alții, Marco Spissu, John Petrucelli, Markel Brown și Caleb Tarczewski. Transferurile arată ambiții mari, atât în campionatul Italiei, cât și în Europa.

Napoli a început perfect sezonul european. Marți seară, italienii s-au impus categoric la Podgorica, scor 75-93, în fața celor de la Budućnost. Cu două victorii din două meciuri, echipa ocupă locul al doilea în clasamentul EuroCup.

În aceeași competiție joacă și U-BT Cluj-Napoca, aflată pe ultimul loc după primul meci.