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Nouă provocare italiană pentru U-BT Cluj-Napoca. Veneția vine în BT Arena

U-BT Cluj-Napoca are parte de o nouă confruntare cu o echipă italiană, de această dată în fața propriilor suporteri. Campioana României o întâlnește miercuri, de la ora 19.00, pe Umana Reyer Veneția, în etapa a doua din EuroCup.
Nouă provocare italiană pentru U-BT Cluj-Napoca. Veneția vine în BT Arena
Foto: Facebook/U-BT Cluj-Napoca﻿
Cosmin Pirv
07 oct. 2026, 06:35, Sport
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Partida este primul meci european disputat de U-BT în acest sezon în BT Arena. Clujenii vin după înfrângerea categorică suferită în prima etapă, 55-89, pe terenul celor de la Maxima Roma.

Veneția a început însă cu dreptul noul sezon european. Italienii au învins-o în prima etapă pe Skyliners Frankfurt, scor 104-72, și vin la Cluj după un start bun în competițiile oficiale.

Cele două echipe s-au mai întâlnit de șase ori în EuroCup, bilanțul fiind perfect echilibrat, cu câte trei victorii pentru fiecare formație.

Pentru clujeni, partida reprezintă și revenirea în fața propriilor suporteri după începutul de sezon european. Antrenorul lui U-BT, Mihai Silvășan, are o singură incertitudine înaintea meciului, Dusan Beslac urmând să fie evaluat chiar înaintea partidei.

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