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Situație suprarealistă în NBA: Dallas Mavericks a legitimat și a dat afară doi frați gemeni în doar trei zile

Gemenii spanioli Jorge și Guillermo Díaz-Graham au trecut pe rând prin lotul lui Dallas Mavericks, care i-a legitimat și a renunțat la ei în doar câteva zile, într-o serie de mutări care pare suprarealistă, dar are o explicație simplă în regulile NBA.
Situație suprarealistă în NBA: Dallas Mavericks a legitimat și a dat afară doi frați gemeni în doar trei zile
Andreea Tobias
17 oct. 2026, 12:32, Sport
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Jorge, unul dintre cei doi gemeni spanioli, a semnat marți, 13 octombrie, și a jucat un meci de pregătire cu New Orleans Pelicans, în care a reușit 5 puncte, 3 recuperări și o pasă decisivă, potrivit AS. Joi a fost eliberat, iar locul lui în lot a fost luat, la câteva ore distanță, de fratele său geamăn, Guillermo. Acesta a rămas la echipă o singură zi și a fost eliberat vineri.

Înaintea lui Jorge, în aceeași zi, Mavericks semnase și eliberase deja alți trei jucători pentru același loc din lotul de pregătire.

Ce este contractul Exhibit 10

Explicația ține de tipul de contract semnat de cei doi. Exhibit 10 este o clauză care poate fi adăugată unui contract NBA pe un an, la salariul minim și fără garanții. Ea se folosește frecvent în perioada de pregătire.

Echipa îl poate transforma, înainte de începutul sezonului, într-un contract „two-way”, care permite jucătorului să evolueze atât în NBA, cât și la echipa-satelit din G League.

A doua variantă este ca jucătorul să fie eliberat și să se alăture echipei-satelit. Dacă rămâne acolo cel puțin 60 de zile, primește un bonus de până la 91.000 de dolari, pe lângă salariul din G League. În cazul lui Dallas, echipa-satelit este Texas Legends, unde sunt așteptați acum ambii frați.

Cine sunt gemenii Díaz-Graham

Cei doi gemeni, Jorge și Guillermo Díaz-Graham, au avut evoluții diferite în baschetul universitar. Jorge și-a încheiat cariera universitară la Oregon State, în timp ce Guillermo a jucat la Universitatea San Francisco

Jorge, un pivot de 2,08 metri, și-a încheiat cariera universitară la Oregon State. În vară a jucat pentru Dallas în Summer League de la Las Vegas, cu medii de 7,2 puncte și 5,4 recuperări. Texas Legends l-a ales primul în draftul internațional al G League din acest an.

Guillermo, pivot de 2,13 metri, a jucat la Universitatea San Francisco și nu a fost ales în draftul NBA din 2026. În ultimul sezon universitar a avut medii de 5,2 puncte și 3,2 recuperări.

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