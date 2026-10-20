Spectacolul din NBA începe. LeBron James își extinde recordul, ajungând la al 24-lea sezon în ligă

LeBron James a părăsit în vară Los Angeles Lakers după opt sezoane și se alătură unei echipe care și-a consolidat lotul prin transferul lui Jaylen Brown de la Boston Celtics.

Noul sezon aduce însă schimbări importante în întreaga ligă, printre cele mai spectaculoase mutări ale verii numărându-se transferul lui Giannis Antetokounmpo la Miami Heat, al lui LaMelo Ball la Minnesota Timberwolves și revenirea lui Kawhi Leonard la Toronto Raptors.

Prima seară a sezonului regulat, a 81-a din istoria competiției, începe cu partida dintre Boston Celtics și Detroit Pistons, marți, de la ora 22:00.

Urmează duelul dintre New York Knicks și Philadelphia 76ers, miercuri, de la ora 02:00, în care gazdele vor începe campania apărării titlului câștigat în sezonul precedent în confruntarea cu noua echipă a lui LeBron James.

Prima zi se încheie cu întâlnirea dintre San Antonio Spurs și Oklahoma City Thunder, o reeditare a finalei Conferinței de Vest din 2026, miercuri, de la ora 04:30.

Philadelphia, una dintre echipele transformate în lupta pentru titlu

Venirea lui LeBron James reprezintă punctul culminant al unei campanii de transferuri importante pentru Philadelphia. Înaintea acordului cu starul american, clubul îl adusese pe Jaylen Brown de la Boston, în schimbul lui Paul George și al mai multor selecții viitoare în draft.

Philadelphia se bazează astfel pe un lot din care mai fac parte Joel Embiid și Tyrese Maxey, cu obiectivul de a reveni în finala NBA. James, de patru ori campion al ligii, va încerca să obțină al cincilea titlu al carierei și să devină primul jucător care câștigă campionatul cu patru echipe diferite.

Giannis Antetokounmpo ajunge la Miami

Una dintre cele mai importante mutări ale verii a fost transferul lui Giannis Antetokounmpo de la Milwaukee Bucks la Miami Heat. Echipa din Florida l-a mai luat și pe Bobby Portis în cadrul tranzacției. Milwaukee a obținut în schimb mai mulți jucători, între care Tyler Herro, Kel’el Ware și Jaime Jaquez Jr., precum și selecții viitoare în draft.

Plecarea grecului marchează începutul unei noi etape pentru Milwaukee, după 13 ani în care acesta a reprezentat principalul reper al francizei. Miami speră, în schimb, ca asocierea lui Antetokounmpo cu Bam Adebayo și noile achiziții să transforme echipa într-o candidată la titlu. Giannis va debuta pentru Heat miercuri, împotriva lui Minnesota Timberwolves.

Minnesota a realizat, la rândul său, un transfer de anvergură, aducându-l pe LaMelo Ball de la Charlotte Hornets. Fundașul va evolua alături de Anthony Edwards, într-o echipă care urmărește să se apropie de principalele candidate din Conferința de Vest. Tranzacția a implicat și echipele Brooklyn Nets și Chicago Bulls. Julius Randle a ajuns la Brooklyn, Nic Claxton la Chicago, iar Charlotte l-a primit pe Naz Reid.

Kawhi Leonard revine la Toronto, Ja Morant pleacă la Portland

Toronto Raptors l-a readus pe Kawhi Leonard, jucătorul care a condus echipa către primul titlu NBA din istoria francizei, în 2019, și singurul de până acum. Leonard revine după perioada petrecută la Los Angeles Clippers, formație care l-a primit în schimb pe Brandon Ingram, alături de Gradey Dick și de mai multe opțiuni și drepturi de selecție în draft.

Mutarea schimbă perspectiva ambelor echipe. Toronto mizează pe experiența lui Leonard pentru a reveni în prim-planul Conferinței de Est, în timp ce Clippers încearcă să își reconstruiască formula competitivă în jurul lui Ingram și al celorlalți jucători din lot.

O altă plecare importantă este cea a lui Ja Morant, transferat de Memphis Grizzlies la Portland Trail Blazers, în schimbul lui Jerami Grant și Kris Murray.

Spurs și Thunder, în centrul luptei din Vest

Dincolo de transferuri, atenția se îndreaptă către San Antonio Spurs și Oklahoma City Thunder, care deschid sezonul cu o confruntare directă. Spurs, conduși de Victor Wembanyama, și-au consolidat lotul prin aducerea lui Tobias Harris și încearcă să facă un nou pas după calificarea în finala NBA din sezonul precedent.

Thunder, cu Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren și Jalen Williams, își păstrează nucleul principal, în pofida unor plecări din rotație.

Potrivit sondajului anual al managerilor generali publicat de NBA înainte de startul competiției, San Antonio a primit 50% dintre voturile pentru câștigarea titlului, iar Oklahoma City, 43%. În Conferința de Est, New York Knicks și Philadelphia 76ers sunt cele mai bine cotate echipe în același sondaj.

Los Angeles Lakers va începe, între timp, prima campanie fără LeBron James din 2018 încoace. Echipa se bazează acum în mod special pe Luka Dončić, a cărui absență din cauza unei accidentări a contat enorm în finalul sezonului trecut.