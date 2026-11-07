Real Madrid, a opta victorie consecutivă. Madrilenii au egalat Barcelona la puncte după 3-0 cu Valencia

Real Madrid s-a impus pe stadionul Mestalla, în etapa a 12-a a campionatului Spaniei, prin golurile marcate de Federico Valverde, Arda Güler și Kylian Mbappé. Echipa antrenată de José Mourinho a dominat partida, obținând cea de-a cincea victorie consecutivă în La Liga.

Real Madrid a rezolvat meciul încă din prima repriză

Valencia a avut prima ocazie importantă în minutul 19, când Aaron Mayol l-a obligat pe portarul madrilenilor, Thibaut Courtois, să respingă mingea în corner. La faza următoare, fundașul César Tárrega a trimis mingea în poartă, însă golul a fost anulat pentru ofsaid.

Real Madrid a deschis scorul în minutul 28, prin mijlocașul Federico Valverde, care a profitat de o minge respinsă de apărarea gazdelor și a înscris. A fost primul său gol în actuala ediție a campionatului.

În minutul 36, mijlocașul turc Arda Güler a majorat avantajul madrilenilor, după o acțiune la care au participat atacantul Kylian Mbappé și mijlocașul Jude Bellingham. Güler a înscris din voleu, stabilind scorul pauzei, 2-0.

Güler a fost aproape să înscrie al doilea gol câteva minute mai târziu, însă Stole Dimitrievski, portarul Valenciei, a apărat șutul.

Mbappé a stabilit scorul final. Valencia a rămas în zece jucători

Real Madrid a continuat să controleze partida și după pauză. Dimitrievski a apărat șuturile lui Mbappé și Bellingham, menținând scorul la 2-0.

În minutul 75, Arda Güler i-a pasat lui Kylian Mbappé, care a înscris pentru 3-0. Atacantul francez a ajuns astfel la 13 goluri în actualul sezon din La Liga.

Patru minute mai târziu, Valencia a rămas în zece jucători, după ce fundașul și căpitanul echipei, José Luis Gayà, a fost eliminat pentru un fault asupra lui Mbappé.

Arda Güler, autorul unui gol și al unei pase decisive, a fost desemnat jucătorul meciului.

Real Madrid a egalat Barcelona la puncte

Victoria de la Valencia reprezintă cel de-al optulea succes consecutiv al madrilenilor în toate competițiile și al cincilea în campionat.

Real Madrid ocupă locul al doilea în La Liga, cu 30 de puncte după 12 etape, la egalitate cu Barcelona, care are însă un meci mai puțin disputat.

Catalanii conduc clasamentul, cu un golaveraj de 46-12, față de 31-10 al madrilenilor. Atlético Madrid ocupă poziția a treia, cu 28 de puncte din 11 partide.

Barcelona va juca duminică, 8 noiembrie, de la ora 22.00, ora României, în deplasare cu Atlético Madrid.

Valencia rămâne pe penultimul loc, cu doar nouă puncte după 12 meciuri, și continuă lupta pentru evitarea retrogradării. Echipa antrenată de Javier Aguirre a suferit cea de-a șaptea înfrângere din actualul sezon.