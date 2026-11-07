O nouă performanță pentru scrima românească. Anastasia Fusea cucerește medalia de bronz la Cupa Mondială de sabie pentru juniori de la Budapesta

Anastasia Fusea a avut un parcurs foarte bun, cu cinci victorii în șase meciuri în faza grupelor, rezultat care i-a permis să avanseze pe tabloul principal direct în turul al doilea.

În primul duel eliminatoriu, Anastasia Fusea a învins-o pe britanica Eva Aziz-Picardet, cu 15-7. A urmat un succes în fața americancei Xuanyi Zhang, scor 15-12, iar în 16-imi de finală a trecut de o altă reprezentantă a Statelor Unite, Anna Hu, cu 15-9.

Românca și-a continuat parcursul cu o victorie în optimi, 15-9 cu italianca Francesca Romana Lentini, calificându-se în sferturile de finală. Pentru calificarea în careul de ași a avut parte de un duel extrem de echilibrat cu franțuzoaica Justine Saussine, pe care a învins-o, însă, cu 15-14.

Calificată în semifinale, Fusea a întâlnit-o pe americanca Evelyn Jiang. Românca a cedat cu 13-15, încheind competiția pe locul al treilea și obținând medalia de bronz.

Medalia de aur a fost câștigată de o altă reprezentantă a Statelor Unite, Martina Fernandez, care a învins-o în finală pe compatrioata sa Evelyn Jiang, cu scorul de 15-10.

Fernandez ajunsese în ultimul act după ce o eliminase în semifinale pe italianca Vittoria Mocci, cu 15-11. Mocci a obținut, astfel, medalia de bronz, alături de Anastasia Fusea.

Duminică, Fusea va reveni pe planșă, urmând să concureze pentru România în cadrul probei pe echipe. România este cap de serie nr. 8 și va intra direct în turul al doilea, urmând să întâlnească formația din Hong Kong.