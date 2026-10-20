Turcia a anunțat noul selecționer după demiterea lui Montella. A fost antrenat de Mircea Lucescu la Galatasaray și Beşiktaş

Yalçın preia naționala Turciei după plecarea lui Montella, demis la 9 octombrie. Fost mijlocaș, Sergen Yalçın a adunat 37 de selecții pentru reprezentativa Turciei în perioada 1994-2003.

Sergen Yalçın a jucat la Galatasaray în sezonul 2001-2002, când echipa era antrenată de tehnicianul român Mircea Lucescu. Ulterior, s-a transferat la Beşiktaş, unde a evoluat între 2002 și 2004, tot sub comanda lui Lucescu.

El a mai evoluat ca jucător pentru Fenerbahçe și Trabzonspor.

Ca antrenor, Yalçın a pregătit exclusiv echipe de club din Turcia. Cel mai important rezultat al său a fost obținut la Beşiktaş, alături de care a câștigat campionatul și Cupa Turciei în sezonul 2020-2021.

Noul selecționer preia o reprezentativă aflată într-un moment dificil. Turcia ocupă ultimul loc în Grupa A1 a Ligii Națiunilor, după patru înfrângeri consecutive, și a fost eliminată în faza grupelor la Cupa Mondială din 2026.

Primele meciuri ale Turciei sub noua conducere tehnică sunt programate în noiembrie: cu Belgia, la Izmir, pe 12 noiembrie, și cu Franța, la Bordeaux, pe 15 noiembrie.