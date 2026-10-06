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Două finale ATP 500 în aceeași zi. Alcaraz și Djokovic luptă pentru trofee la Tokyo și Beijing

Zi mai puțin obișnuită în tenisul masculin: două turnee ATP 500 își desemnează campionii în aceeași zi, marți, 6 octombrie, la Tokyo și Beijing. Carlos Alcaraz și Novak Djokovic sunt capetele de afiș ale celor două finale, în care îi vor întâlni pe Jiri Lehecka, respectiv Alex de Minaur.
Două finale ATP 500 în aceeași zi. Alcaraz și Djokovic luptă pentru trofee la Tokyo și Beijing
Foto: ATP Tour
Cosmin Pirv
06 oct. 2026, 06:35, Sport
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La Tokyo, Carlos Alcaraz, numărul 3 mondial și campionul en titre, îl întâlnește pe cehul Jiri Lehecka, numărul 19 ATP. Spaniolul a ajuns în finală după ce l-a învins pe compatriotul său Jaume Munar, scor 5-7, 6-3, 6-1, în timp ce Lehecka a trecut de Valentin Vacherot, scor 6-4, 6-2.

Alcaraz încearcă să-și apere trofeul cucerit anul trecut la Tokyo și să obțină primul său titlu după revenirea în circuit în urma accidentării la încheietura mâinii drepte. Spaniolul are 3-1 în meciurile directe cu Lehecka.

La Beijing, Novak Djokovic îl întâlnește pe australianul Alex de Minaur pentru trofeul China Open. Djokovic a ajuns în finală după un meci încheiat neobișnuit: Daniil Medvedev a fost descalificat când sârbul conducea cu 7-5, 5-3, după ce rusul a trimis o minge care a lovit un spectator.

Djokovic are un bilanț perfect la Beijing, 33-0, și urmărește al 102-lea titlu ATP din carieră. De Minaur s-a calificat în finală după retragerea lui Hubert Hurkacz, când australianul conducea cu 6-4, 3-2. Djokovic conduce cu 3-1 în meciurile directe cu De Minaur.

Finala de la Tokyo este programată de la ora 12.00, ora României, iar cea de la Beijing de la ora 14.00.

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