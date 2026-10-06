Două finale ATP 500 în aceeași zi. Alcaraz și Djokovic luptă pentru trofee la Tokyo și Beijing

La Tokyo, Carlos Alcaraz, numărul 3 mondial și campionul en titre, îl întâlnește pe cehul Jiri Lehecka, numărul 19 ATP. Spaniolul a ajuns în finală după ce l-a învins pe compatriotul său Jaume Munar, scor 5-7, 6-3, 6-1, în timp ce Lehecka a trecut de Valentin Vacherot, scor 6-4, 6-2.

Alcaraz încearcă să-și apere trofeul cucerit anul trecut la Tokyo și să obțină primul său titlu după revenirea în circuit în urma accidentării la încheietura mâinii drepte. Spaniolul are 3-1 în meciurile directe cu Lehecka.

La Beijing, Novak Djokovic îl întâlnește pe australianul Alex de Minaur pentru trofeul China Open. Djokovic a ajuns în finală după un meci încheiat neobișnuit: Daniil Medvedev a fost descalificat când sârbul conducea cu 7-5, 5-3, după ce rusul a trimis o minge care a lovit un spectator.

Djokovic are un bilanț perfect la Beijing, 33-0, și urmărește al 102-lea titlu ATP din carieră. De Minaur s-a calificat în finală după retragerea lui Hubert Hurkacz, când australianul conducea cu 6-4, 3-2. Djokovic conduce cu 3-1 în meciurile directe cu De Minaur.

Finala de la Tokyo este programată de la ora 12.00, ora României, iar cea de la Beijing de la ora 14.00.