Uroš Plavšić, de la U-BT Cluj-Napoca, între cei mai buni recuperatori ai etapei din Liga Adriatică

Organizatorii Ligii Adriatice au anunțat marți cei mai buni jucători din etapa a 4-a a competiției, top în care este cuprins și Uroš Plavšić.

Anthony Roy, de la Borac Mozzart, a fost cel mai bun marcator al etapei a 4-a, cu 32 de puncte înscrise în meciul cu Cibona.

În ceea ce privește recuperările, Uroš Plavšić de la U-BT Cluj-Napoca și Reggie Perry de la Bosna BH Telecom s-au clasat în fruntea listei, cu câte 12 recuperări.

Jucătorul echipei Borac Mozzart, Jovan Novak, s-a impus ca cel mai bun pasator al etapei, cu 12 pase decisive în meciul împotriva echipei Cibona, arată ABA League.

În etapa a patra a Ligii Adriatice, U-BT a pierdut, scor 89-75, în deplasare la Spartak Subotica. Sârbul Uroš Plavšić a înscris 9 puncte în meciul în care cele mai multe reușite pentru campioana României, 19, le-a avut McCreary.

În etapa următoare a Ligii Adriatice, U-BT va juca pe teren propriu, în Sala Sporturilor Horia Demian, cu SC Derby, vineri, de la ora 18.00.