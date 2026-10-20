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Uroš Plavšić, de la U-BT Cluj-Napoca, între cei mai buni recuperatori ai etapei din Liga Adriatică

Uroš Plavšić, jucătorul echipei U-BT Cluj-Napoca, a reușit 12 recuperări și a fost printre cei mai buni jucători la acest capitol în etapa a patra a Ligii Adriatice, potrivit statisticilor publicate marți de organizatorii competiției.
Uroš Plavšić, de la U-BT Cluj-Napoca, între cei mai buni recuperatori ai etapei din Liga Adriatică
Foto: Facebook/U-BT Cluj-Napoca
Cosmin Pirv
20 oct. 2026, 13:39, Sport
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Organizatorii Ligii Adriatice au anunțat marți cei mai buni jucători din etapa a 4-a a competiției, top în care este cuprins și Uroš Plavšić.

Anthony Roy, de la Borac Mozzart, a fost cel mai bun marcator al etapei a 4-a, cu 32 de puncte înscrise în meciul cu Cibona.

În ceea ce privește recuperările, Uroš Plavšić de la U-BT Cluj-Napoca și Reggie Perry de la Bosna BH Telecom s-au clasat în fruntea listei, cu câte 12 recuperări.

Jucătorul echipei Borac Mozzart, Jovan Novak, s-a impus ca cel mai bun pasator al etapei, cu 12 pase decisive în meciul împotriva echipei Cibona, arată ABA League.

În etapa a patra a Ligii Adriatice, U-BT a pierdut, scor 89-75, în deplasare la Spartak Subotica. Sârbul Uroš Plavšić a înscris 9 puncte în meciul în care cele mai multe reușite pentru campioana României, 19, le-a avut McCreary.

În etapa următoare a Ligii Adriatice, U-BT va juca pe teren propriu, în Sala Sporturilor Horia Demian, cu SC Derby, vineri, de la ora 18.00.

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